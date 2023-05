« Faux profil », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

Silumen Profilé Aluminium 2m Pour Bandeau Led Réflecteur Opaque (pack De 5)

Ce Profilé Aluminium 2m pour Ruban LED Couvercle Opaque (Pack de 5) associé à un Ruban LED 12V ou 24V est idéal pour un éclairage moderne et élégant de votre intérieur. Profitez d'une garantie de 2 ans sur ce produit de qualité certifié conforme aux normes européennes CE. Bénéficiez de ce prix avantageux en vous procurant ce profilé aluminium pour bandeau LED avec réflecteur opaque en lot de 5. En confectionnant un profilé en aluminium, cela garantit que la chaleur émise par l'éclairage sera dissipée de façon optimale, tout en protégeant ce dernier des éventuels dommages. En combinant ruban avec le profilé, vous protégez le ruban de la poussière et des éventuels chocs que le ruban pourrait subir. Le diffuseur givré rend l'éclairage du ruban LED plus discret et plus agréable pour les yeux. Sera inclus pour chaque profilé: quatre clips de fixation et deux embouts de finition. Découvrez notre sélection de profilés en 12V et 24V sur Silumen ! ATTENTION: NON compatible avec les rubans LED 220V 2835 double rangées et rubans LED 5050.