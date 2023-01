Vikings : Walhalla est la suite de la série Norse Warrior qui reprend l’histoire 100 ans après les événements de la série originale. La Deuxième Saison sortira sous peu Netflix et le créateur a donné quelques indices sur le nombre de versements qu’il pourrait y avoir.

« Vikings » a cessé d’être diffusé en décembre 2020 et il n’aura fallu que deux ans à Jeb Stuart, showrunner de la série, pour lancer le spin-off qui raconte le début de la était des vikingsmarqué par le Bataille de Stamford Bridge en 1066.

En février 2022, le premier opus composé de huit épisodes est sorti, tandis que la deuxième saison arrivera le jeudi 12 janvier 2023 sur Netflix.

COMBIEN DE SAISONS POURRAIT AVOIR « VIKINGS : VALHALLA » ?

Jusqu’au moment, « Vikings: Valhalla » a été confirmé pour trois saisons et bientôt le deuxième sortira. Cependant, Jeb Stuart, le créateur de la série, a commenté que a en tête jusqu’à six livraisons (si Netflix ne commence pas à couper les têtes)

« J’ai un vrai plan, espérons-le, pour une quatrième, cinquième et sixième (saison)« , dit à Collider dans une interview. « Nous avons vraiment parlé de un, deux et trois comme une sorte de bloc, puis j’espère que nous pourrions arriver à un quatre, cinq et six parce que l’histoire est (…) presque comme un roman”.

Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson sont les personnages principaux de « Vikings : Valhalla » saison 2 (Photo : Netflix)

Auparavant, le également producteur avait expliqué que la façon dont ils ont conçu l’histoire n’était pas pour chaque saisonIls regardaient une image beaucoup plus grande, ce qu’ils peuvent faire parce qu’ils Ils sont inspirés de personnages réels..

« Un peu de l’histoire de Leif Erikson, de l’histoire de Freydis, et j’ai aussi toujours été fasciné par la façon dont Harald Sigurdsson passe de Harald Sigurdsson à Harald Hardrada», a-t-il commenté auprès de Steve Weintraub, l’éditeur du portail. « Donc je savais ce qu’allait être la saison 3. Je savais où allait être la saison 3 à cause de ce changement de culture, je savais qu’il fallait enfin arriver dans le Nouveau Monde (…) Donc c’est excitant pour nous. Et oui je ne vais pas saison par saison”.

COMBIEN DE CHAPITRES LA SAISON 2 DE « VIKINGS: VALHALLA » COMPORTERA-T-ELLE ?

La deuxième saison de « Vikings : Valhalla » il aura aussi 8 chapitrespuisque la fiction a reçu une commande de 24 épisodes et trois saisons.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « VIKINGS: VALHALLA » SAISON 2