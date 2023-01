Oscars 2023 : les films étrangers présélectionnés

Oscars 2023

Il reste peu de choses pour les Oscars et beaucoup sont incités à rêver aux possibles gagnants de la statuette. Les films étrangers présélectionnés !

La cérémonie du Prix ​​Oscar aura lieu le 12 mars 2023 depuis le Dolby Theatre de Los Angeles, avec l’humoriste Jimmy Kimmel en tant qu’hôte de la 95e édition de la plus haute distinction du cinéma qui récompensera le meilleur de l’année 2022. En ce sens, il y a déjà une présélection des candidats à gagner dans les différentes catégories pour ramener à la maison l’une des statuettes tant convoitées .

Le 24 janvier, les nominations des Oscars 2023 mais avant le Académie des arts et des sciences du cinéma ont annoncé les présélectionnés appartenant à 10 catégories principales : Meilleur long métrage documentaire, court métrage documentaire, film international, maquillage et coiffure, bande originale, chanson originale, court métrage d’animation, court métrage d’action en direct, effets sonores et visuels.

Ceux sélectionnés pour le meilleur film international

En ce sens, il y a beaucoup d’attentes concernant la catégorie films internationaux où il y a 15 titres présélectionnés et la concurrence est vraiment serrée si l’on tient compte de la qualité de beaucoup de ces films qui ont été très appréciés par la critique et soutenus par le public dans leurs pays respectifs.

Attention! Le film gagnant Golden Globe Quoi Meilleur film étranger est dans ce courte liste. On parle de Argentine, 1985 qui tourne avec un certain avantage sur les autres films qui sont inclus dans la liste si l’on tient compte du sujet qu’il aborde, le procès des juntes militaires dans le pays du sud, et la qualité du film qui étonne toute personne qui en a la chance voir ça. Dans Tomates pourries les spécialistes l’acceptent à 98% et le public à 96%.

Les autres films internationaux qui peuvent gagner le oscar dans vos pays ? La liste est complétée ainsi : Décision de partir (Corée du sud); sainte araignée (Danemark); Barde, fausse chronique d’une poignée de vérités (Mexique); Saint-Omer (France); Dernière séance de cinéma (Inde); corset (L’Autriche); Fermer (Belgique); Retour à Séoul (Cambodge); À l’Ouest, rien de nouveau (Allemagne); La fille tranquille (Irlande); Le caftan bleu (Maroc); terre de joie (Pakistan); HE (Pologne) et conspirations du Caire (Suède).

