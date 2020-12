Sauvé par la star du redémarrage de Bell plaide pour un rôle dans le film Static Shock

Sauvé par le gong star Dexter Darden s’est proposé pour un rôle dans le prochain Choc statique film d’action en direct, disant qu’il aimerait faire partie du projet. Le dit qu’il adorerait se lancer dans le genre des blockbusters à gros budget, et affirme son amour pour les bandes dessinées et sa passion pour une propriété importante comme Choc statique.

« Je suis un grand fan de bandes dessinées. Je suis un grand fan de bandes dessinées. Comme j’ai un oreiller Spider-Man, mon studio d’enregistrement et ma chambre sont dédiés à Marvel. Et donc, toute occasion d’en faire partie d’une franchise serait fantastique. Mais je sais qu’il y a une rumeur selon laquelle Static Shock reviendrait et Michael B. Jordan produirait. Donc, s’il y a un moyen pour moi de m’impliquer là-dedans, si j’ai l’opportunité d’être une partie d’un projet pionnier aussi incroyable que celui-là, cela ne me dérangerait pas d’en faire partie. «

Dexter Darden joue Devante Young, l’un des nouveaux étudiants transférés au lycée Bayside à la suite de la fermeture d’écoles provoquée par les coupes budgétaires ineptes du gouverneur Zack Morris, dans le récent Sauvé par le gong redémarrer. L’acteur a même une expérience cinématographique tentaculaire sur grand écran grâce à son rôle dans le Coureur de labyrinthe franchise, ce qui le place en bonne position pour rejoindre le Choc statique adaptation.

Une aventure cinématographique basée sur Choc statique a été officiellement confirmé lors du dernier événement DC FanDome, avec Credo star Michael B Jordan à bord en tant que producteur. L’acteur produira le film sous sa bannière basée sur Warner, Outlier Society, et a déjà annoncé des plans pour le projet visant à créer, espérons-le, une franchise pour les super-héros noirs. « Je suis fier de participer à la construction d’un nouvel univers centré sur les super-héros noirs; notre communauté le mérite », a déclaré Jordan plus tôt cette année. « Outlier Society s’est engagée à donner vie à un contenu de bande dessinée diversifié sur toutes les plateformes et nous sommes ravis de nous associer à Reggie et Warner Bros pour cette première étape. »

Choc statique Le réalisateur Reginald Hudlin a déclaré que le film était en cours de développement en tant que long métrage théâtral chez Warner Bros. disant: « L’une des choses qui nous passionne vraiment, nous voulons vraiment être à la hauteur du nom de la société, Milestone Media. Quand nous a parlé à Jim [Lee] à propos de la relance de la ligne Milestone, nous avons dit: « Écoutez, nous savons tous que c’est une bande dessinée et une série animée à succès. Il est temps de revenir dans tous ces domaines, puis dans certains. Alors que nous lançons la série de bandes dessinées, nous discutons sérieusement du développement du film «Static Shock». Ce sera un long métrage théâtral. «

Basé sur le titre DC, Choc statique suivra Virgil Hawkins, un jeune de 14 ans qui est accidentellement exposé à un mutagène expérimental qui laisse le lycéen geek avec des super-pouvoirs électromagnétiques, devenant le super-héros Static. Il canalise ses nouveaux pouvoirs pour combattre le mal, aidé par son ami Osgood, qui construit des gadgets pour aider Virgil à combattre le crime. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

Sujets: Choc statique