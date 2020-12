Que signifie l’apparition de Luke Skywalker dans «The Mandalorian»?

(ALERTE SPOIL)

Le dernier épisode de la Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ a été créée hier soir et a montré l’un des plus grands camées (sinon le plus) de toute la franchise de ‘Guerres des étoiles’, lorsqu’une version rajeunie de Mark Hamill comme Luke Skywalker a eu une participation exceptionnelle.

Après avoir été enlevé par Moff Gideon il y a deux épisodes, le petit Bébé yoda ou Grogu, a été sauvé par l’un des plus grands professeurs Jedis de la saga, qui aura pour tâche de former la petite créature.

Mais qu’est-ce que le retour de Luke Skywalker à la franchise? Et quel sera votre avenir dans les prochains projets de ‘Guerres des étoiles’? Après être venu à la rescousse de Grogu, il est clair que Luke est conscient que Bébé yoda doit être formé par un maître Jedi, afin de contrôler leurs pouvoirs et d’augmenter leurs capacités.

Ce qui précède concorde avec l’histoire de Grogu, qui a déjà été révélé avoir caché ses pouvoirs de rester caché, et ce sont les mêmes pouvoirs qui ont attiré Moff Gideon et ce qui reste de l’Empire, il est également clair que, sans l’aide de j’envoie, le sort de Grogu Cela aurait pu être bien plus tragique.

À la fin du dernier épisode, Luke prendre un Bébé yoda comme un nouveau padawanCependant, le calendrier indique qu’il reste encore quelques années avant Skywalker commence ton académie Jedi avec son jeune neveu, Ben solo, qui aurait été son premier élève.

L’apparence de Luke, sans aucun doute, laisse de nombreuses inconnues dans l’air, les principales doivent voir si ‘The Mandalorian’ finira par se tourner vers le monde de ‘Guerres des étoiles’ ou si en quelque sorte Bébé yoda ne suivra pas le chemin du Ordre Jedi et les deux sont plus que plausibles.

Devriez-vous suivre le chemin du Ordre Jedi, le sort de Grogu pourrait devenir sombre, comme l’a révélé la récente trilogie de ‘Guerres des étoiles’, le jeune Ben solo se tourne vers le côté obscur en assassinant tous les étudiants qui étaient sous la tutelle de Luke, qui comprendrait Bébé Yoda, qui a déjà survécu à une purge de Jedi.

L’autre théorie, cependant, serait que Bébé yoda ne suivra pas la formation pour devenir Jedi à côté de Luke, et retournez plutôt aux soins de Din Djarin pour continuer vos aventures spatiales, dans le troisième saison, ce qui semble plus logique suite aux événements de la série et qu’au final, ‘The Mandalorian’ est une série sur le personnage de Din Djarin et Grogu, ne donnent pas Skywalker.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le Noël du 2021, quand la troisième saison de ‘The Mandalorian’ atteint Disney +, pour découvrir ce que le destin nous réserve Luke Skywalker, Grogu et Din Djarin.

En revanche, à la fin du dernier épisode de la Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ un nouveau a été annoncé retombées de Boba Fett, bien qu’il n’ait pas encore été précisé s’il s’agira d’une série ou d’un film.