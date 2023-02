Anime, vous devez voir si vous avez aimé Chainsaw Man

L’animé de »Homme à la tronçonneuse » était l’une des histoires les plus populaires et les plus discutées de 2022, présentant à de nombreux téléspectateurs l’histoire acclamée créée par le mangaka Tatsuki Fujimoto. L’anime était parmi les plus regardés pour ses scènes violentes et ses personnages attachants, laissant beaucoup vouloir continuer à regarder des productions de ce style.

Alors qu’une confirmation d’une deuxième saison de »Chainsaw Man » est toujours attendue par le studio MAPPA, il existe de nombreux animes qui ont également une histoire et des personnages similaires, qui, bien qu’ils varient dans leur concept et leurs thèmes, sont parfaits pour remplir le vide en attendant les nouvelles mises à jour d’anime.

L’un des aspects les plus appréciés de « Chainsaw Man » est peut-être son sens de l’humour, souvent sombre ou décalé, créant un ton très explosif mais qui a du sens dans l’univers de l’histoire. C’est pourquoi nous vous laissons ici des animes qui présentent la même dynamique que » Chainsaw Man ».

Front de bataille du blocus sanguin (Kekkai Sensen)







Situé dans Hellsalem’s Lot, anciennement New York, où des monstres surnaturels coexistent avec les humains depuis qu’une passerelle entre la Terre et l’au-delà s’est ouverte il y a trois ans, piégeant tout le monde dans une bulle impénétrable. .

Leonardo Watch s’y rend pour obtenir des réponses sur ses pouvoirs nouvellement éveillés et tombe sur Libra, une organisation secrète chargée de maintenir l’ordre dans cette ville étrange et dangereuse. Rejoignant leurs rangs, Leo et ses compagnons inadaptés se battent pour que Hellsalem’s Lot reste habitable, alors même que les terroristes menacent la paix fragile de la ville.

ça va durer !!







Voulant une vie plus excitante dans la grande ville, le lycéen Ryuugamine Mikado déménage à Ikebukuro, où un ami d’enfance lui fait découvrir tout ce que l’arrondissement de Tokyo a à offrir. Cependant, là où tout change, c’est la nuit, lorsque ses voisins se révèlent, étant des personnages excentriques chacun avec des qualités différentes. » Durarara !! » est un anime qui se distingue par sa comédie, similaire au sens de l’humour noir de Fujimoto.

ID : Envahi







L’anime met en vedette Narihisago Akihito, un détective emprisonné en raison de ses actions après une tragédie familiale. Même avec cela, il continue de travailler avec la police en entrant dans l’inconscient de différents criminels. Utilisant ses compétences de détective hautement perfectionnées, Narihisago est maintenant sur le cas d’une série de meurtres, qui peuvent impliquer un tueur en série connu uniquement sous le nom de John Walker.

Dorohedoro







Anime qui nous place à Hole, un quartier meurtri et sans loi qui a longtemps été un terrain d’essai pour les sorciers extérieurs. Ici, nous rencontrons Caiman, un homme avec une tête reptilienne attachée à son corps humain. Sans aucun souvenir de son passé, Caiman commence à chasser les sorciers dans le but d’en trouver un pour le ramener à la normale.

L’accompagnant dans son voyage est Nikaidou, une jeune femme qui tient un restaurant à Hole mais qui est secrètement une sorcière. Étant une ville si étrange, Hole regorge de gangsters, de démons et de toutes sortes de seigneurs magiques, le duo de protagonistes entreprenant le voyage le plus fou de leur vie.