Les débris de fusée du lancement de la station spatiale chinoise retombent sur Terre – mais où?

Une grosse fusée chinoise est sur le point de faire une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère terrestre, mais on ne sait pas encore exactement où ni quand les débris toucheront notre planète.

La fusée chinoise Long March 5B retombe « de manière imprévisible » sur Terre après le lancement d’une partie de la nouvelle station spatiale chinoise en forme de T jeudi, heure locale à Wenchang, selon SpaceNews. Le module de la station spatiale Tianhe de 22,5 tonnes est sur sa bonne orbite après s’être séparé comme prévu de l’étage central de la fusée, qui devrait maintenant rentrer dans quelques jours ou environ une semaine.

« Ce sera l’un des plus grands exemples de rentrée incontrôlée d’un vaisseau spatial et pourrait potentiellement atterrir sur une zone habitée », a déclaré SpaceNews. Cela dit, la possibilité la plus probable est que l’étage central tombe dans un endroit inhabité comme les océans de la Terre, qui couvrent 70% de la planète. Les chances qu’un individu soit frappé par des débris spatiaux sont extrêmement faibles, autrefois estimées à 1 sur plusieurs billions.

En rapport: Un propulseur de fusée chinois semble s’écraser près de l’école lors du lancement du satellite Gaofen 11

Tracer la trajectoire de cet étage de fusée en chute est difficile, voire impossible car il y a trop d’incertitudes impliquées dans le calcul de l’effet de la traînée atmosphérique sur le module central. L’atmosphère terrestre peut se dilater ou se contracter avec l’activité solaire, ce qui rend difficile d’estimer exactement quand et où la fusée tombera.

« La vitesse élevée du corps de la fusée signifie qu’il tourne autour de la Terre environ toutes les 90 minutes et donc un changement de quelques minutes dans le temps de rentrée entraîne un point de rentrée à des milliers de kilomètres », a déclaré SpaceNews, ajoutant que l’inclinaison orbitale de l’objet de 41,5 degrés signifie qu’il « passe un peu plus au nord que New York, Madrid et Pékin et aussi loin au sud que le sud du Chili et Wellington, en Nouvelle-Zélande, et pourrait faire sa rentrée à tout moment dans cette zone ».

Les gens regardent une fusée Longue Marche 5B, transportant le module central de la station spatiale chinoise Tianhe, alors qu’elle décolle du centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, le 29 avril 2021. (Crédit d’image: STR / AFP / Getty)

Les chiffres de retour prévus de la fusée parmi plusieurs événements de débris importants des dernières décennies, y compris la station spatiale chinoise Tiangong et le champ de gravité européen et l’Ocean Circulation Explorer (GOCE) en régime permanent. Cela dit, la plupart des débris ont tendance à brûler dans l’atmosphère et seuls les plus gros morceaux descendraient au sol. Les États de lancement font généralement de leur mieux pour diriger un morceau de débris qui revient sur Terre et pour donner des estimations de l’endroit où il peut tomber.

Sur Twitter, l’observateur de vols spatiaux et astrophysicien de l’Université Harvard Jonathan McDowell tracé le retour de la Longue Marche 5B contre d’autres événements importants de débris, notamment le retour incontrôlé de la station spatiale Skylab de 76 tonnes de la NASA il y a près de 42 ans. Les contrôleurs au sol ont pu diriger la station spatiale quelque peu au-dessus de son point de rentrée prévu au-dessus de l’océan Indien, mais la piste des débris s’est étendue beaucoup plus loin que prévu.

« Pour résumer: celui-ci est plus grand que tout ce qui est récent, mais pas aussi grand que Skylab et ses semblables à l’époque », McDowell dit sur Twitter du retour du Long March 5B.

Graphique d’altitude de Tianhe de ce matin; la station spatiale Tianhe reste sur une orbite de 352 x 385 km. L’étage central CZ-5B est passé d’une orbite initiale de 170 x 375 km à 165 x 326 km; la traînée au périgée entraîne une réduction de l’apogée. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE3 mai 2021 En savoir plus

La Chine prévoit un calendrier de construction chargé sur la station spatiale, les médias d’État rapportant que la construction devrait être terminée d’ici la fin de 2022. Tout comme la Station spatiale internationale, le complexe chinois comprendra plusieurs modules, nécessitant 10 lancements supplémentaires: deux autres lancements de modules , quatre missions avec équipage et quatre vols de cargos, comme le rapporte le China Global Television Network (CGTN).

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.