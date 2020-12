Quand les traditions rassemblent l’équipage sur la lune – Rapport du commandant: jour lunaire 6

Un membre d’équipage du Sensoria M3 lors d’un moonwalk de nuit à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: Epic Tours)

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Sensoria M3 de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Sensoria M3 à HI-SEAS

Jour de la mission lunaire 10 (13 décembre 2020)

Des chaussettes, des bas et des chapeaux rouges tapissaient le sol devant les chambres de mes membres d’équipage le matin du jour 3 de la mission lunaire (6 décembre). De façon suspecte, il n’y avait pas de vêtements rouges à l’extérieur de ma chambre, ce qui aurait pu révéler l’origine de ces articles. Quand mon équipage a regardé à l’intérieur, ils ont trouvé de la glace lyophilisée et des patchs HI-SEAS. C’était mon petit cadeau de remerciement pour eux en ce jour spécial dans la tradition de mon pays natal (Slovaquie).

Aussi loin que je me souvienne, se réveiller le 6 décembre serait presque toujours accompagné de beaucoup de joie. Dans notre tradition, le Saint-Nicolas offre des friandises aux enfants bien élevés. Les vilains enfants recevraient la visite de Čert, qui est un personnage diabolique similaire à Krampus dans d’autres traditions européennes. Saint-Nicolas, ou Mikuláš en slovaque, cache les friandises dans des bas pendant la nuit du 5 décembre, tant d’enfants se réveillent pour trouver ces bonbons et petits cadeaux le lendemain. Originaire d’Asie Mineure (aujourd’hui Grèce et Turquie), Saint-Nicolas est considéré comme l’inspiration du Père Noël.

LettuceGrow mini-serre « Sapin de Noël » avec des cadeaux de Saint-Nicolas. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Au cours de mes voyages à travers le monde et au-delà sur des missions spatiales analogiques, je perpétue toujours cette tradition avec mes amis, collègues et membres d’équipage. Leurs visages pleins de surprise et de plaisir n’ont pas de prix. D’autres membres d’équipage ont également participé à cette ambiance festive. Le vice-commandant James Ward a donné à tout le monde un masque facial avec un design de la NASA, tandis que la directrice scientifique Emily Seto nous a donné un adhésif Flipstik. Emily a apporté plusieurs projets collaboratifs sur cette mission et Flipstik en fait partie. Elle essaie de démontrer les propriétés adhésives du produit Flipstick sur diverses surfaces autour de l’habitat et à l’extérieur dans le terrain de lave. Il peut être utilisé pour soutenir l’électronique (comme un téléphone) sur des surfaces, permettant à l’utilisateur de mener d’autres activités pratiques en laboratoire ou pendant le travail sur le terrain.

Une autre démonstration technologique que nous effectuons au cours de cette mission Sensoria M3 est le test du système hydroponique Lettuce Grow. Notre alimentation principale dans cet environnement lunaire analogique se compose d’aliments transformés et lyophilisés. Pour élargir notre sélection actuelle d’aliments, Emily a initié une collaboration continue avec Lettuce Grow. Ils fournissent un système hydroponique autosuffisant avec des lampes de culture à LED d’intérieur qui soutiendront la croissance de légumes verts frais, tels que la roquette « Astro » et le mélange de laitue bébé « Encore » pendant les missions. Il a été intéressant d’observer la croissance et la persistance des plantes compte tenu des fluctuations de température et d’humidité dans l’habitat. Les résultats de cette étude pourraient même avoir des implications pour la sélection de légumes et d’herbes pour les futures missions spatiales.

Les membres d’équipage du Sensoria M3 travaillant à l’intérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: Epic Tours)

En plus de nous fournir des aliments frais, la mini-serre Lettuce Grow est également devenue le sapin de Noël de notre habitat. Cela ressemble un peu à un arbre miniature fabriqué à partir de matériaux recyclés. Tous les cadeaux de « Saint-Nicolas » et ceux de mes membres d’équipage sont rapidement devenus des décorations sur et autour de notre arbre festif lunaire. Un autre élément essentiel de la décoration de notre habitat est un poulet en caoutchouc coloré qui fait un fort grincement. C’est un cadeau pour l’habitat de l’équipage précédent de Selene II. Ils voulaient que je l’utilise pour réveiller l’équipage actuel si certains membres d’équipage avaient du mal à se lever le matin. Je l’utilise à cette fin et certains membres d’équipage sautent du lit au moment où je dis que je suis sur le point d’utiliser le poulet. De toute évidence, il est plus efficace qu’un réveil.

Cependant, ce poulet a également une autre fonction. Chaque fois que l’équipage prépare un précieux lot de biscuits frais, le poulet «garde» les biscuits. Nous n’avons pas beaucoup d’ingrédients à notre disposition pour la cuisine et la pâtisserie, donc le dessert est très apprécié par l’équipage. Quand quelqu’un veut avoir un biscuit, il doit presser le poulet et ainsi annoncer à tout le monde dans l’habitat qu’il mange une friandise précieuse. Pour cette raison, ce jouet s’appelle désormais « Cookie Chicken ». Aussi étrange que puisse paraître cette tradition, c’est une partie importante de notre vie sur la lune. Toutes les traditions au cours des missions spatiales analogiques représentent une transition de nous être une équipe de collègues de travail à un groupe d’amis ou plus exactement, une famille spatiale.

Un membre d’équipage Sensoria M3 pressant « Cookie Chicken » lors de la prise d’un cookie pendant la mission analogique lunaire. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Il y a quelques nuits, je me suis senti extrêmement heureux. Tout l’équipage était assis autour de la table de la salle à manger et nous riions tous du fond du cœur. Cookie Chicken était pressé chaque fois que quelqu’un faisait une mauvaise blague, nous avons partagé des histoires embarrassantes et nous avons complètement oublié nos problèmes. Cette nuit-là, nous avons eu une tempête de poussière qui faisait rage à l’extérieur de notre habitat, nous avons donc dû être en mode basse consommation pour passer la nuit sans panne de courant. Notre électricité provient de panneaux solaires et elle est stockée dans des batteries. Les batteries ne se chargent pas complètement par mauvais temps. C’est pourquoi nous étions assis dans l’obscurité et dans des températures très froides, alors que nous baissions notre chauffage pour préserver l’énergie. Néanmoins, nous avons gardé le moral les uns des autres et avons ri de nos problèmes.

Notre mission passe très vite avec ce grand moral d’équipage. Chaque jour apporte des expériences plus mémorables qui sont aussi importantes pour nous que les recherches que nous effectuons sur la lune. Une mission spatiale humaine de longue durée ne sera couronnée de succès que si l’équipage s’entend et travaille en équipe. Les différences doivent être mises de côté, des compromis doivent être faits et l’empathie est essentielle. Si nous nous traitons les uns les autres comme une famille qui prend soin les uns après les autres, alors tant d’obstacles peuvent être surmontés. Participer à une mission analogique est une expérience très agréable dans de telles circonstances, c’est pourquoi j’ai plus de 20 missions de ce type à mon actif. J’ai eu la chance de diriger des missions analogiques lunaires et martiennes avec de merveilleux membres d’équipage. Je chéris vraiment ces moments ensemble et mes membres d’équipage me manquent beaucoup une fois notre mission terminée.

Une étoile filante capturée à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS lors d’un moonwalk. (Crédit d’image: Epic Tours)

Le commandant Musilova signe un départ pour un moonwalk nocturne avec notre astrophotographe James et l’ingénieur en chef Niko Blanks. Selon une autre tradition de la nôtre, le sas siffle avec l’une de nos chansons de mission préférées et je ne peux pas m’empêcher de rire. Cette chanson, « Venez chercher votre amour », est dans le film « Guardians of the Galaxy ». C’est devenu quelque chose comme une chanson thème pour notre mission puisque nous ne pouvons pas le sortir de nos têtes. Je peux déjà nous voir chanter et danser dans nos combinaisons spatiales sur notre moonwalk ce soir.

