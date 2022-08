Non, Instagram ne partage pas votre position avec d’autres personnes : le réseau social dément l’un des derniers canulars

Nous vivons à une époque où les canulars et la désinformation sont très vite devenus notre pain quotidien. Personne n’est épargné, pas même Instagram. Le réseau social populaire contrôlé par Meta a été accusé de partager la position des utilisateurs avec des tiersce qui est complètement faux.

Adam Mosseri, PDG d’Instagram, et son équipe de médias sociaux, ils ont couru pour nier la nouvelle avant que le sang n’atteigne le fleuve. Pourtant, le canular s’était déjà propagé comme une traînée de poudre parmi des milliers d’utilisateurs, qui se sont rapidement rendus sur les plateformes où le réseau social est présent pour demander des explications.

Apparemment, tout vient d’un publication faite sur Instagram par l’utilisateur @myanicholmessage devenu viral et dans lequel il était explicite que les utilisateurs d' »une mise à jour récente d’iOS » pouvaient en trouver une autre en utilisant leur emplacement exact :

Si vous avez un iPhone, écoutez ! Après une récente mise à jour d’iOS, n’importe qui peut trouver votre position exacte à partir d’Instagram ! Par exemple : si vous mettez la balise de localisation « Salt Lake City », elle affichera votre emplacement exact au lieu d’un emplacement général. Soi-disant, il y a des criminels et des harceleurs qui utilisent cette fonctionnalité pour trouver des gens, entrer par effraction dans leurs maisons et voler leurs voitures.

Le texte qui accompagne la publication peut sembler peu cohérent à la lecture. Depuis lors assez pour générer beaucoup d’alarme, ce qui a entraîné l’accès d’un bon nombre d’utilisateurs à leurs paramètres et la révocation des autorisations de localisation d’Instagram. Il est vrai que le réseau a des choses cachées, comme le menu secret, mais rien à un niveau qui puisse être aussi invasif pour l’utilisateur.

Comme nous vous l’avons dit au début, Adam Mosseri et l’équipe des médias sociaux d’Instagram Ils ont nié ce canular sur Twitter. Voici ce que dit le PDG d’Instagram :

Je veux partager ce fil pour clarifier certaines choses. Les services de localisation sont un paramètre de votre appareil, pas une nouvelle fonctionnalité Instagram, et sont utilisés pour faire fonctionner les balises de géolocalisation, entre autres. Nous ne partageons pas votre position avec d’autres personnes.

Et de l’équipe de réseautage d’Instagram, essayer de clarifier le problème:

Pour que ce soit clair, nous ne partageons pas votre position avec d’autres. À l’instar d’autres réseaux sociaux, nous utilisons la localisation pour des fonctionnalités telles que le marquage de l’endroit où les photos ont été prises et les fonctionnalités cartographiques. Les utilisateurs peuvent gérer leurs services de localisation via les paramètres du téléphone et marquer des emplacements sur leurs photos s’ils souhaitent partager ces informations.