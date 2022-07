Tout, partout, tout à la fois revient au cinéma avec une nouvelle intro et des extraits

Fans d’A24 Tout partout tout à la fois ont une autre chance de voir le long métrage acclamé sur grand écran, car il fait son retour en salles à la fin de ce mois. Mieux encore, la réédition est accompagnée de contenu bonus pour améliorer l’expérience. Cela comprend une toute nouvelle vidéo d’introduction qui sera diffusée au début du film mettant en vedette les Daniels, le duo de réalisateurs du film composé de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Huit minutes de prises seront également incluses, et compte tenu de la nature du film, nous ne pouvons qu’imaginer à quel point certaines d’entre elles seront sauvages.

Tout partout tout à la fois met en vedette Michelle Kwan en tant que femme auditée par l’Internal Revenue Service qui fait équipe avec des versions d’univers parallèles d’elle-même pour aider à sauver le multivers. Tout en rappelant les films Marvel comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folie, Tout partout tout à la fois est beaucoup plus comique, embrassant sa nature absurde avec des résultats très divertissants. Le film a été largement salué et se classe à 95% de fraîcheur chez Rotten Tomatoes.

Avec Kwan, le film met en vedette Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong et Jamie Lee Curtis. Les Daniels ont produit le long métrage avec Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca et Jonathan Wang.

Tout partout, tout à la fois est le film le plus rentable d’A24

Le budget pour Tout partout tout à la fois était assez modeste à environ 25 millions de dollars. Avec sa sortie en salles, le film a rapporté 94 millions de dollars pour devenir le film le plus rentable sorti par A24, dépassant le hit d’Adam Sandler. Gemmes non taillées. Certains fans peuvent dire que c’est un film qui est mieux apprécié sur grand écran et A24 semble miser sur les gens qui reviennent pour lui donner une autre montre avec le contenu bonus inclus. Bien sûr, les fans qui ont raté le film la première fois auront également une autre chance.

« Ouais, cela a pris six ans et quelques centaines de personnes », a déclaré le co-réalisateur Daniel Scheinert à ComicsBeat à propos de l’origine du concept. « Mais tout a commencé avec nous venant de faire Homme de l’armée suisse, se demandant ce que nous ferons ensuite. Et les journalistes qui se disaient : ‘Est-ce que vous allez faire comme un film Marvel ensuite ?’ Et je pense que ça nous a fait réfléchir : à quoi ressemble la science-fiction d’action, que voudrions-nous faire ? Et nous avons commencé à mâcher sur cette prémisse de saut multivers. »

En réunissant le casting stellaire, le co-réalisateur a ajouté: « À l’époque, il y a eu un moment où nous avons décidé que cela pourrait être une ode aux films de kung-fu et à ce style d’action que nous aimons. Nous pouvions choisir les acteurs que nous admirons. . Ensuite, la famille serait sino-américaine, ce qui serait quelque chose que nous n’avions pas eu l’occasion d’explorer dans notre travail. C’est à ce moment-là que nous nous sommes dit : « Écrivons ça. Je pense que ça a l’air excitant. »

Tout partout tout à la fois revient dans les salles de cinéma avec du contenu bonus le 29 juillet 2022, via A24.