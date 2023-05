Quand Dune 2 sortira-t-il dans les salles au Mexique et en Amérique latine ?

Warner Bros.

La deuxième partie de Dune a été annoncée pour cette année et d’autres nouvelles arrivent ces derniers jours. Ici, nous vous dirons quand vous devriez attendre le film en Amérique latine !

© IMDbQuand Dune 2 sortira-t-il dans les salles au Mexique et en Amérique latine ?

Dunes : partie 2 C’est l’un des films les plus attendus de l’année, puisqu’il s’agit de la suite du film de 2021 de Denis Villeneuve. Le réalisateur sera de retour pour cette suite de l’adaptation du roman du même nom de Frank Herbert de 1965 sur grand écran et ce mercredi ils ont présenté une nouvelle bande-annonce, en plus de la confirmation de sa date de sortie. Quand arrive-t-il en Amérique latine ?

Après que Legendary Entertainment a acquis les droits cinématographiques du livre, le projet d’en faire un film a commencé. Avec la sortie du premier volet, il y a eu une grande inquiétude, puisqu’il est arrivé simultanément dans les salles et sur HBO Max, mais ce fut aussi un succès commercial et ils ont donné le feu vert pour une suite qui a été tournée entre juillet et décembre 2022 en Europe.

+ Quand est-ce que Dune 2 sort en salles

Selon ce que Warner Bros. et Legendary Pictures ont annoncé, le film Dunes : partie 2 Il sortira aux États-Unis le 3 novembre de cette année. Cependant, il a été confirmé que Il arrivera plus tôt dans les salles au Mexique, en Argentine, au Chili et dans le reste de l’Amérique latine : sortira le jeudi 2 novembre 2023.

Dans la deuxième partie, nous retrouvons le duc Paul Atreides, qui possède des pouvoirs de clairvoyance qui peuvent lui permettre de guider l’humanité vers un avenir meilleur. Maintenant qu’il a rejoint les Chani et les Framen, il prendra donc le chemin de la vengeance contre les conspirateurs qui ont tué son père et volé son fief. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers, il s’efforce d’amener le carré à l’Arrakis planétaire et d’éviter un avenir qu’il peut prévoir.

Timothée Chalamet revient en tant que Paul Atreides, tout comme zendaya dans le rôle de Chani, un jeune Fremen. Le reste du casting Dune 2 C’est formé par: Rebecca Fergusson (Dame Jessica) Josh Brolin (Guyrney Halleck), Austin Butler (Feyd-Rautha), Florence Poug (Princesse Irulan), Dave Bautista (Glossu Rabban), Christophe Walken (Shadam IV), Léa Seydoux (Dame Margot) Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen) Charlotte Rampling (Giaus Helen Mohiam) et Javier Bardem (Stilgar).

