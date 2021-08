Les scènes les plus gênantes entre Jacob Elordi et Joey King dans The Kissing Booth 3

The Kissing Stand 3 a été créé ce mercredi sur Netflix et l’un de ses condiments était de savoir comment ils apparaissaient à l’écran Jacob Elordi Oui Joey roi une fois qu’ils se sont séparés. Les acteurs sont devenus un couple après le premier film, mais des mois plus tard, ils ont pris fin. Le problème était qu’ils devaient faire deux autres bandes ensemble et partager des scènes à haute tension. En savoir plus mal à l’aise entre les deux !

«C’était fou, c’était une expérience folle. Mais honnêtement, ce fut un très beau moment. Parce que j’ai beaucoup appris sur moi-même et j’ai grandi en tant qu’actrice. »L’actrice a commenté dans des déclarations à Elle avant The Kissing Stand 2. Dans cette même interview, la jeune femme de 22 ans a reconnu que faire le film avec son ex était « un sacrifice ».

Jacob Elordi et Joey King dans la scène de la piscine de Kissing Booth 3 (Netflix)



Jacob et Joey, ensemble dans la piscine

Le troisième film a été tourné secrètement en même temps donc la situation était la même. Pour couronner le tout, la première scène les place dans un contexte très particulier : ils sont dans la piscine en train de s’embrasser et Noah a dit à Elle qu’il voulait qu’ils vivent ensemble. « Je veux faire tout avec toi », on l’entend de la bouche de Jacob. Heureusement, Lee Flynn arrive pour se jeter à l’eau et rompre avec ce moment qui met même mal à l’aise les spectateurs.

La scène intime entre Elle et Noah

Une autre des séquences les plus rapprochées entre les artistes s’est produite vers la minute 52. Quand Elle a terminé son quart de travail, elle trouve quelque chose d’inattendu : Noah lui offre une surprise romantique avec de la musique et l’attend avec une rose. Les deux personnages dansent et se retrouvent au lit légèrement vêtus.

Des histoires similaires devant et derrière la caméra

Comme peu, L’histoire d’Elle et Noah présente de grandes similitudes avec ce que Joey et Jacob ont en réalité. Dans la fiction comme dans la vraie vie, les deux ont une excellente relation même s’ils ne se retrouvent pas ensemble. Elordi a même fait « une mention spéciale » à King sur son compte Instagram.