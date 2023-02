Children of the Corn Trailer présente la dernière « génération du mal » de la franchise

Le plus récent versement dans les décennies couvrant Enfants du maïs La franchise cinématographique arrive enfin en salles le mois prochain. La réinvention a été filmée il y a plus de deux ans, mais a rencontré des retards en raison d’allégations selon lesquelles les protocoles Covid-19 appropriés n’ont pas été suivis pendant le tournage. À la fin du mois dernier, Enfants du maïs a été acquis par RLJE et Shudder et la bande-annonce officielle a été publiée aujourd’hui. Vous pouvez le regarder ci-dessous.





La bande-annonce, qui présente de nombreux enfants en train de comploter, des champs de maïs et du feu, donne au public un aperçu du synopsis du film, qui se lit comme suit : Possédée par un esprit dans un champ de maïs mourant, une fillette de douze ans du Nebraska recrute les autres enfants dans sa petite ville pour se livrer à un saccage sanglant et tuer tous les adultes et tous ceux qui s’opposent à elle. Un lycéen brillant qui n’acceptera pas le plan est le seul espoir de survie de la ville.

FILM VIDÉO DU JOUR

Enfants du maïs est écrit et réalisé par Kurt Wimmerdont le dernier long métrage était celui de 2006 Ultra-violet. Le film met en vedette Elena Kampouris, Kate Moyer, Callan Mulvey et Bruce Spence. Il a été produit par l’équipe de production numérique primée Digital Domain, qui a créé tous les effets numériques du film. Lucas Foster, Doug Barry et John Baldecchi ont produit le film.





Enfants des origines du maïs

Images du Nouveau Monde

Basé sur la nouvelle du même nom de la légende de l’horreur Stephen King, le film original réalisé par Fritz Kiersch a fait ses débuts en 1984 et mettait en vedette Linda Hamilton (Le Terminateur). Bien que le film n’ait pas été évalué positivement par les critiques, il s’en est bien mieux sorti que la multitude de suites directes à la vidéo et le film conçu pour la télévision qui a suivi, y compris Les Enfants du Maïs IV : Le Rassemblement (avec Naomi Watts et Karen Black) et Les enfants du maïs V : les champs de la terreur (avec Eva Mendes). Le dernier long métrage de la franchise cinématographique Enfants du maïs : fugue créé en 2018.

L’histoire de King qui a lancé la franchise a été publiée pour la première fois dans Penthouse en 1977. Elle racontait l’histoire d’un couple qui se chamaillait en voiture en Californie. Alors qu’ils traversent le Nebraska, un accident les oblige à se réfugier à Gatlin, une ville apparemment déserte. Cependant, Gatlin est en fait habité par un groupe de jeunes qui vénèrent une entité maléfique, connue sous le nom de Celui qui marche derrière les rangs, et cherche à tuer toute personne âgée de plus de 18 ans.

Enfants du maïs sortira en salles le 3 mars et durera 18 jours avant de passer à la demande et au numérique le 21 mars.