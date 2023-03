Sam Neill révèle ses griefs avec le slogan de Jurassic Park

Sam Neille rôle décisif de était dans le film Chiens endormis en 1977, le premier film néo-zélandais à sortir dans le monde. Le film a peut-être aidé Neill à obtenir une reconnaissance internationale, mais c’était parc jurassique qui l’ont propulsé sur la scène mainstream. Bien qu’il soit redevable de faire partie de la franchise, il a admis certains griefs en travaillant sur le film.





Quand Neill a décroché le rôle dans le film classique de Steven Spielberg parc jurassique, il a eu des hésitations. Comme c’était son plus grand rôle à ce moment-là, il n’était pas convaincu qu’il le méritait. Il a avoué dans son livre, tel que rapporté par IndieWire,

« J’étais déchiré par les insécurités habituelles », a écrit Neill dans son livre. « Pourquoi moi? Je ne suis certainement pas un héros d’action. L’idée que j’aille main dans la main avec Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger est tout simplement absurde. Je suis plutôt le gars ordinaire à l’écran. Si en effet j’étais censé être ce genre de gars d’action, j’avais déjà, je pense, quarante-cinq ans et, comme toujours, j’avais laissé les choses environ dix ou quinze ans trop tard.

Lorsque le film s’est terminé et qu’ils faisaient déjà la promotion de Jurassic Park, l’acteur a en outre admis que ses insécurités s’étaient aggravées. Au lieu de se sentir accompli après avoir terminé le film, il était plus anxieux car il est devenu évident que le point de vente du film était les dinosaures et non les acteurs. Il expliqua,

« Le syndrome de l’imposteur serait renforcé plus tard lorsque nous étions en train de promouvoir le film », a-t-il écrit. « La ligne plus ou moins officielle d’Universal Pictures était qu’avec ‘Jurassic Park’, ils avaient entrepris de prouver qu’avec Spielberg, ils pouvaient faire d’énormes blockbusters sans ‘stars de cinéma’. C’était assez vrai, mais je pense que cela nous a légèrement agacés, nous les acteurs, de nous rappeler de temps en temps que nous n’étions pas de vraies « stars ».

Cela n’a pas non plus aidé que Harrison Ford refusant le film soit apparu. Il ajouta,

« Cela a également plutôt négligé les carrières bien établies et très respectées de Laura, Jeff et Dicky. En fin de compte, nous savons maintenant que Harrison Ford a refusé le rôle, donc le plan « pas de star de cinéma » n’est peut-être pas tout à fait vrai.





Un petit prix à payer pour la célébrité

