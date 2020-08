Une femme trans violemment battue par une foule sauvage dans sa propre maison

La femme trans Kendall Stephens dit qu’elle n’a pas pu dormir depuis l’attaque vicieuse (ABC 7 News)

La police de Philadelphie enquête sur une attaque de foule vicieuse contre une femme trans devant deux enfants dans sa propre maison.

Kendall Stephens, 34 ans, passait une nuit tranquille avec son mari, sa filleule de 12 ans et un autre enfant lorsqu’elle a entendu une bagarre éclater devant sa maison.

«C’était une bagarre, les gens se disputaient, les gens jetaient des bouteilles d’alcool devant ma propriété pendant que j’avais des enfants à l’intérieur», a-t-elle dit. Actualités ABC 7.

Stephens s’est aventurée à l’extérieur de la maison et leur a dit qu’elle appellerait le 911 s’ils ne le gardaient pas, mais la foule s’est tournée vers elle.

«Cette dame vient me frapper comme un taureau et commence à me balancer. J’ai essayé de fermer ma porte d’entrée, et pendant que je fais ça, elle l’ouvre et commence à m’attaquer sur le visage.

«Ils m’ont appelé à **** y, ils ont dit: ‘Vous êtes un homme, nous allons vous avoir.’ Et ils ont répété cela tout au long du passage à tabac, ils ont dit que je le méritais », a-t-elle déclaré.

«Mes lèvres sont enflées, ma mâchoire est très douloureuse, à peine capable de mâcher, c’est si mauvais.»

La police l’a d’abord signalé comme une simple agression, mais plus tard, Stephens a dû consulter un médecin dans un hôpital et le personnel a contacté les autorités.

Aucune arrestation n’a été effectuée, mais la police recherche un certain nombre d’individus qui ont été capturés par une caméra de surveillance à proximité avant qu’elle ne soit arrachée du mur.

Deja Alvarez, coprésidente du comité de liaison de la police LGBTQ de Philadelphie, se penche sur l’affaire pour s’assurer que justice est rendue.

«J’étais reconnaissant que Kendall soit vivant, mais je suis en colère contre certains que cela se soit produit. Je suis également en colère contre certaines des façons dont cela a été géré », a déclaré Alvarez.

«Il y aura un exemple qui montre que ce ne sera pas la saison ouverte pour les personnes trans.»

Pendant ce temps, Stephens a été laissée dans la peur pour sa vie, incapable de dormir alors que les agresseurs menaçaient de rentrer chez elle et de «terminer le travail».

«Ils ont menacé de revenir et de terminer le travail. [They were the] derniers mots qu’ils m’ont dit », se souvient-elle. «Ils ont déjà montré quel genre de monstres ils sont, ce sont des sauvages.

Toute personne ayant des informations concernant l’attaque est priée d’appeler la police au 215-686-TIPS.