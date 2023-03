Shingeki no Kyojin : confirmer la date de la prochaine spéciale

Animé

Depuis leurs réseaux, l’anime Shingeki no Kyojin a annoncé les détails du prochain événement qu’aucun fan ne voudra manquer. Quand ce sera ?

© CarteShingeki no Kyojin : confirmer la date de la prochaine spéciale.

shingeki no kyojin C’est l’une des séries animées les plus populaires de ces derniers temps et attend actuellement ce qui sera la fin de son histoire. Les fans attendent avec impatience chacune des nouvelles et une spéciale a récemment été publiée qui rendra la production pour une raison très spéciale. Voici la chose la plus importante qui s’est produite lors de l’introduction de l’émission sur AnimeJapan.

Après l’achèvement de la deuxième partie de la dernière saison l’année dernière, il a été confirmé qu’il y aurait un nouvel épisode également avec une division. Le premier d’entre eux a été créé le 4 mars avec l’épisode « Les derniers chapitres : Spécial 1 »qui avait le synopsis suivant : « Ramzi et Halil, deux garçons réfugiés, fuient les titans colossaux qui approchent alors qu’ils entourent la foule de réfugiés. Un an plus tôt, Eren réfléchit à ses expériences passées et à ses actions futures ».

+Les nouvelles de Shingeki no Kyojin

Ainsi que Jujutsu Kaisen, l’adaptation du manga de Hajime Isayama a eu son panel lors de l’événement AnimeJapan qui s’est tenu ce week-end. Dans l’avant-première, le public s’attendait à des nouvelles importantes concernant la dernière partie de sa dernière saison, mais ce n’était pas comme ça. Cependant, la production a présenté une vidéo pour célébrer le 10e anniversaire de shingeki no kyojin avec un spécial qui aura lieu les 27 et 28 janvier 2024.

Cet événement aura lieu au K Arena Yokohama aux dates mentionnées, avec les doubleurs et divers artistes qui ont fait partie du spectacle au cours de cette décennie. Il y aura également une célébration pour « Attack on Titan Radio » qui est près de 100 émissions et articles populaires à rééditer. D’autre part, ils tiendront une cérémonie de plantation d’arbres dans la ville de Hita, dans la préfecture d’Oita, la ville natale de Hajime Isayama.

Pour le moment, une date de sortie pour le dernier épisode de shingeki no kyojinmais sachez qu’il a déjà été confirmé que ce sera à l’été japonais de cette année (septembre-décembre). De plus, l’anime fera partie de l’événement Mappa’s Stage 2023 le 21 mai et il est prévu qu’il y soit confirmé exactement quand il sortira.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?