Elite saison 5 : Tout les détails à lire ici

La quatrième saison de Élite Ce fut un grand succès et, pour cette raison même, Elite saison 5 est déjà un fait.

À tel point que l’ensemble du casting est déjà impliqué dans le tournage des nouveaux épisodes qui, probablement, arriveront en 2022 et, comme en témoigne la dernière édition publiée, ils se concentreront à nouveau sur le maintien du rythme de Las Encinas, à l’époque du départ d’acteurs plus nombreux et plus âgés.

Dans le dernier épisode de la quatrième saison de Élite Ceux qui ont quitté le casting étaient Miguel Bernardeau et Aron Piper, qui ont fait un voyage ensemble

. Mais, son absence sera, comme celle de Danna Paola, Minna El Hamanni et Ester Espósito, comblée par la présence de Manu Ríos (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía) et Pol Granch (Phillippe).

Ces nouveaux personnages ont ça Élite Prenez des virages inattendus et donnez plus de visibilité aux relations homosexuelles. Cependant, la cinquième édition ajoutera également deux nouveaux acteurs qui arriveront à l’institut pour changer à nouveau l’histoire en commençant par une nouvelle intrigue.

Cependant, la prochaine édition répondra également au nombre de questions ouvertes laissées par la quatrième saison. A tel point que depuis Spoiler comment l’intrigue va continuer.

Les doutes auxquels répondra la cinquième saison d’Elite :

L’histoire de Philippe :

Au cours des huit épisodes de la quatrième saison, Phillippe arrive à Las Encinas démontrant que, bien qu’il soit membre de la royauté franco-espagnole, il a bien l’intention d’en être un de plus. Mais, tout au long de l’édition, on découvre que sa présence en Espagne est liée à une accusation d’abus qu’il a confirmé dans le dernier chapitre que tous les potins sont réels et, dans la cinquième saison, la situation sera expliquée.

Philippe et Cayetana. Photo : (Netflix)

L’amour entre Rebe et Mencía :

Rebe et Mencía ont joué dans l’amour le plus emblématique de la quatrième saison, mais ils ont eu une fin déchirante. C’est pourquoi la cinquième édition dira comment il va continuer, mais tout semble indiquer que ce sera l’une des relations clés.

L’avenir entre Ari et Samuel :

Ari et Samuel ont joué dans une idylle dans la saison quatre dans le dos de Guzman, mais elle a été forcée de choisir et c’est Samu qui a fini par gagner son cœur. C’est pourquoi, dans les nouveaux épisodes, on saura comment son histoire d’amour se poursuit.