Quatre personnes blessées: un bébé lion sauvé dans un accident de voiture

Après une grave collision par l’arrière sur l’autoroute 5 dans le Bade-Wurtemberg avec quatre blessés, des policiers ont récupéré un bébé lion dans l’un des véhicules impliqués. L’accident est survenu au sud de Heidelberg entre la jonction Kronau et la jonction Walldorf. Comme les pompiers de Walldorf l’ont annoncé, des oiseaux de proie ont également été transportés dans le véhicule.

Après des enquêtes initiales, le conducteur d’une camionnette a reconnu la lenteur du trafic sur un chantier de construction trop tard et est entré dans un camion. Les quatre personnes étaient coincées dans la camionnette et la camionnette. On ne sait pas à quel point les gens ont été blessés. L’autoroute a été complètement fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures. La voiture de la personne qui a causé l’accident a dérapé et est entrée en collision avec une fourgonnette avec une remorque roulant à côté.

Dans la remorque se trouvait l’animal indemne. Il était initialement difficile de savoir si le lion était transporté légalement. Il a été remis au service de sauvetage des animaux. La lionne, qui n’a que quelques semaines, sera dans un premier temps hébergée au zoo de Landau.