Une annulation de plus : cette série Netflix n’aura pas de saison 3

Il a été confirmé que Netflix avait décidé d’annuler une autre série de son catalogue. Ici, nous allons tout vous dire et la pensée de la plate-forme.

©NetflixUne annulation de plus : cette série Netflix n’aura pas de saison 3.

La marque Netflix est de plus en plus connu dans le monde entier pour sa capacité à réaliser diverses productions audiovisuelles qui deviennent populaires auprès du public. Cette fonctionnalité les maintient comme le service de streaming numéro un au-dessus de Prime Video, HBO Max et Disney+, mais ils n’ont toujours pas résolu un problème très important pour l’industrie : les annulations.

L’année a commencé par un coup dur pour les abonnés, puisque la plateforme a annoncé l’annulation de 1899le programme créé par les esprits derrière Sombre. Au-delà des opinions, il avait réalisé un fort pourcentage d’audience, mais cela ne lui a pas permis d’obtenir un renouvellement. C’est là que Ted Sarandos, co-directeur exécutif de la société, est venu répondre que « ils n’ont jamais annulé une émission à succès ». Dans les dernières heures il a été confirmé que Jeune Wallander ne continuera pas.

D’après ce qui a été publié par Quoi de neuf sur Netflix, la série basée sur l’inspecteur fictif Kurt Wallander de Henning Mankell a été annulée par la plateforme et ne reviendra pas pour une troisième saison. Bien qu’il n’y ait pas eu d’explication officielle, la raison est due au fait de ne pas avoir atteint les objectifs de visionnage lors du lancement de son deuxième opus en février de l’année dernière.

Les données de streaming mondiales révèlent que l’émission n’est pas entrée dans le Top 10 des séries les plus regardées. Au cours de sa première semaine, il s’est bien comporté dans les régions nordiques telles que la Suède, le Danemark et la Norvège, ainsi que dans les pays d’Europe centrale, dont l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche. Cependant, comme il n’a pas eu d’impact sur le reste des continents, il a été décisif pour l’entreprise lors de la prise de décision.

De quoi parlait le jeune Wallander ? Synopsis officiel : « Young Wallander est une série jeune, avant-gardiste et moderne dans laquelle le détective emblématique de Henning Mankell, Kurt Wallander, enquête sur sa première affaire captivante. L’histoire se concentre sur les expériences formatrices, professionnelles et personnelles, auxquelles Kurt a été confronté en tant que policier récemment diplômé au début de la vingtaine ».

