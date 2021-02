Sabrina Carpenter et Joshua Bassett Collab: ce que nous savons jusqu’à présent

Juste au moment où vous pensiez que la saga du «Permis de conduire» ne pouvait pas devenir plus intense, nous obtenons un nouvel ajout au triangle amoureux de la musique.

Joshua Bassett et Sabrina Carpenter sont sur le point de sortir une collaboration, et les fans du couple présumé – et certains fans d’Olivia Rodrigo – deviennent fous.

Il n’y a pas eu de triangle amoureux Disney comme celui-ci depuis que Miley Cyrus et Selena Gomez se croisaient Nick Jonas au début des années 2000, et l’intrigue est sur le point de s’épaissir.

La collaboration de Sabrina Carpenter et Joshua Bassett:

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Bassett et Carpenter les ont tous les yeux rivés depuis que l’ex de Bassett, Olivia Rodrigo, publié « Permis de conduire » et a appelé une «fille blonde», que beaucoup supposent être Carpenter, pour avoir volé son homme.

Mais cela ressemble à la lumière des projecteurs sur ce triangle amoureux – ou coup de pub selon à qui vous demandez – ne va nulle part, grâce à un morceau inédit qui présente les deux stars.

Si vous avez suivi cet enchevêtrement complexe, vous saurez que Bassett et Carpenter ont déjà sorti de la musique solo dont nous pouvons probablement supposer qu’elle concerne Rodrigo, mais cette nouvelle chanson pourrait être la confirmation que Josh a jeté Olivia au bord du trottoir. DMV et sort avec Carpenter depuis – non pas que nous ne l’ayons pas déjà tous supposé!

La chanson s’appelle « We Both Know ».

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’une chanson intitulée « We Both Know » avait été enregistrée sous les noms des deux artistes en novembre 2020.

Bassett et Carpenter sont tous deux répertoriés comme écrivains / compositeurs sur la piste, ce qui signifie que nous ne pouvons que supposer que ce sera une piste assez personnelle pour le couple qui, selon la rumeur, sortirait depuis à peu près au moment où la chanson a été écrite.

Aucune chanson n’a encore été publiée pour la chanson, nous devrons donc attendre de voir à quel point ces deux-là sont prêts à aller.

Ce sera sur le prochain EP de Bassett.

« We Don’t Know » est nommé sur la tracklist de l’EP éponyme de Bassett. L’EP devrait sortir le 12 mars, mais ces deux doigts croisés laisseront tomber la chanson en tant que single avant la sortie.

Bassett a déjà sorti deux titres de l’EP, dont le fameux clip de « Lie Lie Lie », qui présentait la même voiture qui était dans le clip d’Olivia Rodrigo et, vous l’avez deviné, une fille blonde.

La chanson est très personnelle.

Nous ne connaissons peut-être pas tous les indices sur le sujet de la chanson, mais Carpenter a donné aux fans un bref aperçu dans l’interview incluse ci-dessus: « C’est une collaboration très chère à mon cœur qui me passionne. »

Nous avons déjà vu à quel point Carpenter peut entrer dans sa musique. La Travaillez-le star a sorti une chanson intitulée « Skin » en janvier qui semble aborder certaines des paroles de « Drivers License ». Carpenter chante: « Peut-être que tu ne le pensais pas / Peut-être que blonde était la seule rime. »

Elle a également parlé du triangle amoureux chaotique sur son Instagram en disant: «J’apprends toujours à ne pas donner autant de pouvoir aux autres sur mes sentiments.»

Ce n’est peut-être pas une réponse «Permis de conduire».

Bien que nous puissions presque garantir que cette chanson nous donnera un meilleur aperçu de ce qui se passe exactement entre Carpenter et Bassett à la fois professionnellement et personnellement, ce n’est peut-être pas la piste de diss « Permis de conduire » que vous prévoyez.

Depuis que la chanson a été enregistrée en novembre, elle était déjà terminée avant que « Drivers License » ne prenne le contrôle de nos playlists Spotify et de nos vies.

Bassett a également laissé entendre récemment que le couple s’était rencontré pour la première fois en créant la chanson ensemble.

« Je lui ai envoyé un message rapide et je me suis dit: ‘Hé, je pense que tu es vraiment génial et j’ai cette chanson sur laquelle je pense que tu sonnerais bien, dis-moi ce que tu en penses' », se souvient-il en parlant de la chanson «Et elle a répondu comme dix minutes plus tard, m’a donné son numéro, et je lui ai envoyé la chanson. Heureusement, elle a aimé ça alors nous nous sommes réunis en studio et c’était juste une explosion à faire.

Il ne vous reste plus qu’à régler vos alarmes pour le 12 mars lorsque tout sera révélé sur le prochain morceau de Bassett et Carpenter.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.