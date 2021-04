« Le Faucon et le Soldat de l’Hiver »: pourquoi Bucky est toujours appelé le Soldat de l’Hiver

Bucky Barnes est un sergent vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ancien officier du 107e régiment d’infanterie et meilleur ami de Steve Rogers depuis l’enfance. Barnes s’est enrôlé dans l’armée et a été affecté au 107e en 1943. Son régiment a été capturé par HYDRA, où Arnim Zola a donné à Barnes une variante du Super Soldier Serum.

Barnes, ainsi que ceux qui sont restés de son régiment, ont ensuite été sauvés par Rogers, qui était devenu le Capitaine Amérique pendant l’absence de Barnes. En joignant leurs forces à la guerre en cours, Barnes et Rogers formé leur Commandos hurlants combattre les forces de crâne Rouge.

Barnes, plus tard, il serait ressuscité par Ponton, pour avoir été désintégré dans la bataille finale contre les forces de Thanos. Au lendemain de la bataille, il a assisté aux funérailles de Rigide avec tous les autres héros. Plus tard, Barnes dit au revoir à Rogers, connaissant sa véritable intention de voyager dans la décennie de 1940 vivre avec Peggy Carter. Barnes était présent pour témoigner Rogers rentrer à la maison pour passer le bouclier à Sam Wilson.

Même s’il a été reprogrammé en Wakanda, Bucky Barnes est encore connu en el MCU comme lui Soldat d’Hiver, même dans le titre de « Le faucon et le soldat de l’hiver« de Disney Plus, Et pour une bonne raison. Bucky peut avoir été «guéri» par la médecine avancée de la nation mystique de Panthère noire, mais il est loin d’être réglé après son épreuve de plusieurs décennies d’être le tueur de glace de Hydre.

POURQUOI BUCKY EST-IL TOUJOURS APPELÉ UN SOLDAT D’HIVER?

Bucky Barnes en plus d’être connu sous le nom de soldat de l’hiver, à Wakanda, il a été nommé le loup blanc. (Photo: Disney +)

« Le faucon et le soldat de l’hiver » a déjà établi une dépendance continue envers Bucky de thérapie et son pardon après les crimes qu’il a commis comme Soldat d’Hiver. Il a également établi que Bucky se sentait plus en paix quand c’était le Loup blanc dans Wakanda, un point répété dans le deuxième épisode intentionnellement comme pour renforcer la façon dont Bucky vous voulez pouvoir vous voir.

Mais comme beaucoup de ses compagnons héros de MCU, Bucky Il est obsédé par ce qu’il a fait dans le passé et par ce qui le différencie comme c’est arrivé avec Hombre de Hierro qui récupère du passé de Stark industries c’est que Bucky Il n’avait pas le contrôle de lui-même ni de ce qu’il faisait. Il était contrôlé par Hydre contre sa volonté et a été autant une victime que ceux qu’il a tués, mais sa tragédie est qu’il ne croit pas pleinement qu’il peut être racheté.

C’est pourquoi le MCU il se réfère toujours à lui comme Le soldat d’Hiver. Aussi bien que Faucon ce n’est pas Type, le titre reflète la façon dont chacun des héros se voit et parle de l’existence douloureuse de Bucky. Quoi Bucky raconte Sam Wilson confronté à l’abandon du bouclier après « Avengers: Fin de partie », votre préoccupation est que si Steve Rogers J’avais tort avec Sam, il aurait pu aussi se tromper avec le sien Bucky.

Bucky malgré ses thérapies, c’est pour lui un problème de surmonter ses traumatismes et son côté meurtrier. (Photo: Marvel)

Parce que fondamentalement, Steve était l’ancre de Bucky, l’a sorti de l’abîme et a cru en lui alors même que le monde le poursuivait en tant que criminel de guerre meurtrier de masse. Steve Il a également démontré sa propre aptitude à être le Capitaine Amérique en montrant votre volonté de tout abandonner, y compris votre liberté, pour protéger la justice perçue de sauver plutôt que de condamner Bucky.

Éliminez cela de la vie de Bucky vous déstabiliserait toujours, même si Steve Rogers avait sa propre fin heureuse en « Avengers: Fin de partie ». En plus de ça, Bucky il est également accablé par l’espoir que, sans thérapie, il pourrait «rechuter» pour devenir le Soldat d’Hiver, comme si c’était sa condition naturelle, rejetée uniquement par un travail acharné, quand le contraire est vrai.

« Le faucon et le soldat de l’hiver » a également présenté les cauchemars de Bucky, qui sont rendues possibles par le fait que le cerveau de Bucky guérirait pendant les missions de Le soldat d’Hiver, menaçant de le réveiller de son conditionnement. Malheureusement, ce qui le gardait vaguement humain s’accompagnait également d’une mise en garde selon laquelle il serait obligé de se souvenir de tous ceux qu’il aurait tués sous le masque du Soldat d’Hiver.

Bucky parviendra-t-il à vaincre ses démons et à laisser le soldat de l’hiver derrière lui? (Photo: Marvel)

Ces fantômes sont précisément la raison pour laquelle Bucky ne peut se voir comme rien de plus que Le soldat d’Hiver et pourquoi la série s’appelle-t-elle ce qu’elle est, au lieu de « Captain America et Bucky. » Malheureusement, c’est aussi probablement pourquoi l’histoire de MCU de Bucky Barnes cela se terminera par sa mort, car la reprogrammation, le pardon et la thérapie n’ont pas réussi à surmonter le doute de soi et le traumatisme de ce pour quoi il était fait.