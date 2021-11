C’était le premier film original de Netflix à sortir sur la plateforme

3M Cavillon NSBF Film Protecteur 28ml

Le film protecteur cutané non irritant 3M™ Cavilon™ est le film liquide original qui sèche rapidement pour former un écran transparent et respirant sur la peau. Il est conçu pour protéger la peau saine, lésée ou à risque de l'urine, des selles et autres fluides corporels, des lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux (MARSI) et des frottements. Il existe en différents formats faciles à appliquer : applicateur à embout mousse de 1 ml et 3 ml, pulvérisateur de 28 ml et une lingette pour stomie. Efficace pendant 72 heures et non irritant lorsqu'il est appliqué sur une peau lésée. Première protection contre les fluides corporels, pour des soins d'incontinence optimisés Il ne pique pas - adapté pour une utilisation même en cas d'escarres et de peau lésée Sûr – n'interfère pas avec le processus de cicatrisation des escarres et de la peau lésée Séchage rapide et non collant pour une facilité d'utilisation et le confort du patient Compatibilité avec le gluconate de chlorhexidine et la povidone iodée Disponible en applicateur à embout mousse de 1 ml et 3 ml, pulvérisateur de 28 ml et une lingette pour stomie