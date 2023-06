Ryan Reynolds rejoint Kenneth Branagh dans le film d’action-aventure d’Apple, Mayday

Ryan Reynolds est sur le point de poursuivre sa séquence dynamique dans le genre en rejoignant le casting d’un prochain film d’action-aventure. Le projet sans titre, actuellement connu sous le nom de Au secoursest animée par le célèbre duo de réalisateurs, Jonathan Goldstein et John Francis Daley, célèbres pour leur travail sur Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs. Cette entreprise marque une nouvelle collaboration entre Reynolds et le géant de la technologie Apple, après le succès monumental de leur film de vacances Fougueux. De plus, le rapport de l’acteur avec Skydance, évident à travers des projets comme Le projet Adam et Michael Bay Six Souterrains sur Netflix, renforce le potentiel du film attendu.

Selon Screen Rant, Au secours devrait commencer la production dès que le film de super-héros de Reynold, Dead Pool 3, termine le tournage au Royaume-Uni. Kenneth Branagh, un autre acteur aux multiples facettes, a également été confirmé pour participer au casting du film. Cependant, les détails des personnages de Branagh et de Reynolds restent étroitement scellés, créant un air d’anticipation et de mystère autour du projet. Goldstein et Daley ont non seulement pris les rênes en tant que réalisateurs, mais ont également écrit le scénario, concluant avant le début de la grève de la Writers Guild of America.

Détails sur Mayday l’intrigue et les personnages sont rares et bien gardés secrets. Cependant, il existe des indicateurs spéculatifs qui suggèrent le genre et le style du film. Le film est en passe de devenir un long métrage d’action-aventure, suivant les traces de classiques du cinéma emblématiques comme Romancer la pierre et Indiana Jones. Avec Reynolds jouant un rôle central, le public peut supposer que le film peut ressembler à celui de Notice rouge, une fonctionnalité Netflix où il a joué avec Dwayne Johnson et Gal Gadot. Le rôle de Branagh, en revanche, est encore incertain, mais il peut facilement être l’antagoniste diabolique de Reynold ou un personnage acolyte amusant.

Un autre long métrage né de la collaboration Apple et Skydance

Ateliers du 20ème siècle

La collaboration pour Au secours cimente encore le partenariat entre Apple et Skydance. Au fil des ans, le duo a fait des progrès dans l’industrie du divertissement. Skydance Animation est devenu un élément crucial dans les ambitions d’animation d’Apple. Ensemble, ils ont produit des films comme Fantôme, avec Ana de Armas et Chris Evans. Malgré des avis mitigés, Fantôme a réussi à devenir le premier long métrage le plus regardé d’Apple TV +. Leur joint-venture comprend également Peter Farrelly’s La plus grande course de bière de tous les tempsmettant en vedette un casting stellaire de Zac Efron, Russell Crowe et Bill Murray.

La production de Au secours sera géré par David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance, aux côtés de Reynolds, Johnny Pariseau, Ashley Fox et Patrick Gooing pour la société de production de Reynolds, Maximum Effort. La maison de production a une histoire de collaborations fructueuses avec Apple et Skydance, renforçant encore les attentes pour Au secours. Alors que le film continue de progresser, le public attend avec impatience plus de mises à jour, y compris des révélations sur l’intrigue et des nouvelles supplémentaires sur le casting.

Au secours promet d’être une fusion unique de talent et de créativité. Avec un casting acclamé, des réalisateurs expérimentés et la puissante collaboration entre Apple et Skydance, le film devrait offrir une expérience cinématographique passionnante. Alors que nous attendons que plus de détails se dévoilent, l’anticipation continue de croître pour ce projet intrigant.