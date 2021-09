in







« C’est faux comme de la merde. »

Lil Nas X a appelé un TikToker qui a affirmé qu’il s’était glissé dans ses DM.

Le rappeur ‘Industry Baby’ est actuellement occupé à promouvoir son premier album MONTÉRO qui est sorti le 17 septembre. L’album est actuellement en passe d’être n°1 au Royaume-Uni dans les charts officiels. Mais avec le succès vient les chasseurs d’influence. Lil Nas X a maintenant dû faire face à des personnes qui composent des DM de lui.

Lundi (20 septembre), Lil Nas X a partagé une vidéo sur TikTok de certains DM qu’il aurait envoyés à un TikToker (@thedumbfish). Dans le clip, le TikToker montre à la fois les comptes TikTok et Instagram de Lil Nas X. Tous deux montrent qu’ils le suivent. Il partage ensuite des messages qui semblent provenir du compte Instagram officiel de Lil Nas X. Le message lit : « Salut. Comment vas-tu mon ami ?

Lil Nas X appelle TikToker qui a affirmé qu’il s’était glissé dans ses DM. Photo : @lilnasx via Instagram, @lilnasx via TikTok

Le TikToker répond alors: « Je suis hétéro », et Lil Nas X renvoie un emoji riant. À la fin de la vidéo, Lil Nas X apparaît et dit: « C’est faux et je n’ai aucune idée de qui est ce gars. »

Après avoir été exposé, le TikToker a confirmé plus tard que le message était bien faux. En fait, il avait fait des TikToks de faux DM de plusieurs célébrités dont Bella Poarch, Khaby Lame et même Beyoncé.

Dans la section commentaires de sa vidéo originale, il a écrit: « C’est une blague. C’est ce que je fais, allez-y doucement. J’aime Lil Nas X. » Il a également fait une autre vidéo réagissant au TikTok de Lil Nas X et riant.

BIEN. N’essayez même jamais de troller le plus grand et le meilleur troll d’Internet.

