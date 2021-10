Danny DeVito entre dans le film The Haunted Mansion de Disney

L’acteur légendaire Danny DeVito entrera à l’intérieur Le manoir hanté. Un nouveau film d’action en direct basé sur l’attraction populaire du parc à thème Disney, la comédie familiale met également en vedette LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson et Rosario Dawson. Justin Simien (Chers Blancs) réalisera sur un scénario de Katie Dippold. Dan Lin et Jonathan Eirich produisent via Rideback.

Dans le film, Danny De Vito jouera un « professeur suffisant », et c’est tout ce qui a été divulgué sur son personnage pour le moment. Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés pour Maison hantée, mais selon THR, le film « suit une mère et son fils qui tombent sur un manoir qui est plus qu’il n’y paraît tout en étant mis en orbite par divers personnages clés pour déshabiller le mystère effrayant ».

Il s’agit certainement d’un casting phénoménal, car DeVito est un acteur populaire et bien-aimé qui aura des fans à l’écoute pour assister à cette prochaine performance. Les fans de Batman le connaîtront bien pour son rôle d’Oswald Cobblepot dans Le retour de Batman, un personnage auquel il rendra bientôt hommage avec une nouvelle histoire de bande dessinée écrite par l’acteur. Certains de ses autres grands rôles incluent Mathilde, Hercule, et Dumbo. Nous l’avons vu pour la dernière fois sur grand écran en 2019 Jumanji : le prochain niveau, et il continue de jouer dans la série comique à succès Il fait toujours beau à Philadelphie.

De nombreux fans de DeVito se souviendront également de lui avec émotion aux côtés d’Arnold Schwarzenegger dans la comédie de 1988 jumeaux. Il a été récemment annoncé que DeVito ferait équipe avec Schwarzenegger et le réalisateur Ivan Reitman pour un jumeaux suite, présentant cette fois Tracy Morgan comme un autre frère du couple. De plus, DeVito a également été choisi pour le casting de la maison de retraite noir Renifler avec Morgan Freeman, Al Pacino et Helen Mirren.

En 2003, Disney a sorti sa première adaptation Le manoir hanté. Cette version mettait en vedette Eddie Murphy, Terence Stamp, Wallace Shawn et Jennifer Tilly dans une comédie sur une famille qui passe ses vacances dans un manoir du bayou de Louisiane qui s’avère être hanté. Le film n’a pas répondu aux attentes avec des critiques épouvantables, et il est curieux de savoir pourquoi Disney veut lancer les dés avec un autre Maison hantée film.

Quoi qu’il en soit, il y a eu des efforts depuis des années pour obtenir un autre Maison hantée film du sol. À un moment donné, Guillermo del Toro était attaché au projet, mais il ne semblait jamais s’arrêter de faire tourner ses roues avec le cinéaste impliqué. Il y a eu des rapports selon lesquels Ryan Gosling aurait rejoint le casting il y a plusieurs années, mais cette itération du projet a fait long feu. Les choses ont évolué beaucoup plus rapidement lorsque l’écrivain Katie Dippold et le réalisateur Justin Simien ont embarqué sur le projet.

Ce projet qui se concrétise si rapidement a également mis une brèche majeure dans les plans de la suite de Wedding Crashers 2. Owen Wilson aurait été prêt à démarrer la production du film de manière imminente, mais le projet a été reporté indéfiniment lorsque Wilson a été proposé et a accepté son rôle dans Maison hantée. De nombreux fans espèrent toujours que Wilson reviendra à ce projet après l’emballage Maison hantée, mais il pourrait être difficile de remettre les horaires de tout le monde sur la même page une fois de plus.

Le manoir hanté a commencé la production ce mois-ci à la Nouvelle-Orléans et à Atlanta. Pour l’instant, Disney n’a pas encore fixé de date de sortie officielle. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

