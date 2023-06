L’affiche de Ghostbusters 4 suggère que l’enfer gèlera ce Noël dans la suite de l’au-delà

Le chasseurs de fantômes La franchise fête ses 39 ans cette semaine. Il est clair que la franchise est toujours aussi fougueuse, prévoyant de sortir la suite de son bien-aimé Ghostbuster : l’au-delà film quelque temps décembre. Les fans peuvent s’attendre à ce que le film tienne sa promesse de rendre la saison de Noël incroyablement festive. En clin d’œil à l’anniversaire de la franchise, une nouvelle affiche glaciale a été dévoilée le jour de Ghostbusters, la date marquant les débuts du film original en 1984.





La première affiche, révélée sur diverses plateformes de médias sociaux de Ghostbusters, prend une tournure froide par rapport à son design traditionnel. Le logo par excellence de la franchise – un fantôme ludique enveloppé d’un symbole prohibitif – subit une transformation hivernale. Le fantôme semble être figé, suggérant que la suite pourrait se dérouler pendant les mois d’hiver, ou même à Noël, une hypothèse qui correspond à sa première de vacances.

Sony

Officieusement, le projet est appelé « Firehouse » puisque le film n’a pas encore de titre officiel. Le titre de travail Firehouse peut être considéré comme un hommage direct au siège emblématique de New York de l’original chasseurs de fantômes films. Les détails sur l’intrigue du film restent mystérieux, malgré tout le buzz qui l’entoure. Cependant, on sait que la suite sera une continuation du précédent « Afterlife », visant à prolonger le scénario.

Que pouvons-nous attendre de la SOS Fantômes : l’au-delà ?

Sortie de Sony Pictures

Le public peut s’attendre au retour de McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon et Paul Rudd, qui ont joué un rôle central dans l’épisode précédent. De nouveaux visages rejoignant les aventures spectrales incluent Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster et Emily Alyn Lind.

Le Vie après la mort Le récit a révélé que le personnage de Carrie Coon, Callie, était la petite-fille d’Egon, l’un des Ghostbusters originaux. Ses enfants, Phoebe et Trevor, interprétés respectivement par Grace et Wolfhard, étaient sur le point de prendre le flambeau, ou plutôt le pack de protons, et de perpétuer l’héritage familial. Une scène remarquable dans Vie après la mort a montré Winston d’Ernie Hudson ramenant le célèbre véhicule Echo-1 à leur ancienne caserne de pompiers à New York. On pense que le trio original complet d’Hudson et de ses co-stars Bill Murray et Dan Aykroyd reviendra dans le nouveau film, bien que Sigourney Weaver ait confirmé qu’elle n’apparaîtrait pas cette fois-ci.

Les fans peuvent commencer à marquer leurs calendriers le 20 décembre 2023 comme date de sortie officielle du nouvel épisode de Ghostbusters. Le film aura Gil Kenan comme réalisateur et Jason Reitman comme coproducteur et coscénariste. Comme chasseurs de fantômes les passionnés attendent avec impatience d’autres nouvelles sur le film, ils peuvent se régaler de la nouvelle affiche givrée qui fait allusion aux aventures glaciales à venir.

En conclusion, alors que la franchise Ghostbusters approche de son 40e anniversaire, il est clair que le spectre de la nostalgie, associé à un sens renouvelé de l’aventure, est prêt à insuffler une nouvelle vie à la franchise. Avec un casting talentueux, un nouveau thème effrayant et une sortie pour les fêtes, le nouveau film semble sur le point de faire un éclaboussement spectaculaire et spectral dans les cinémas pendant la saison de Noël 2023.