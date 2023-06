La date de sortie de Fast & Furious 11 apporte un affrontement avec Minecraft de Jason Momoa

Alors que X rapide est toujours en salles, le Rapide furieux saga pense déjà à son avenir et à la clôture tant attendue de l’histoire de Dominic Toretto et de sa famille. Rapide et furieux 11le prochain et avant-dernier volet de la franchise a enfin une date de sortie, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir.





Via son compte Instagram, Vin Diesel lui-même s’est chargé d’annoncer que la prochaine grande aventure de la saga qu’il a commencée avec Paul Walker en 2001 arrivera le 4 avril 2025 :

« Le 4 avril 2025… est dans moins de 22 mois. J’aime la façon dont tous les acteurs de notre franchise se sentent expressifs et collaboratifs en entrant dans la saga du monde. Jason voulait essayer quelque chose de totalement unique et spécial et a fini par créer un personnage volant de scène que le monde n’oubliera pas. Merci à tous d’être venus comme vous le faites toujours…. 7 milliards ne veulent rien dire s’ils ne représentent pas le vrai sentiment de famille et de loyauté. Pour ceux qui ne savaient pas que le FastX n’était que la première partie, sachez que la deuxième partie sera un effort de notre famille rapide et de notre studio comme vous ne l’avez jamais vu. Tout amour. »

La chose la plus intéressante à propos de la date choisie est qu’elle représentera un défi pour l’actuel méchant de la saga et nouveau protagoniste, Jason Momoa, puisque ce même jour, il présentera un autre de ses projets les plus attendus, l’adaptation de Minecraft.

Peu de détails ont été partagés sur le film basé sur le jeu vidéo populaire qui sera dirigé par Napoléon Dynamitedu réalisateur Jared Hess. Selon les rumeurs, Matt Berry de What We Do in the Shadows jouerait également dans le film.





À quoi s’attendre de Fast & Furious 11

Malgré le fait que la franchise ait introduit presque un nouveau méchant dans chacune de ses tranches, qu’elles soient connectées ou non, il ne fait aucun doute que Dante Reyes de Momoa est là pour rester et sera le grand ennemi à vaincre dans le reste du histoire.

En fin de X rapideReyes a rempli une grande partie de sa mission, mais sa vengeance continuera non seulement envers Dominic, mais aussi envers l’autre responsable de la mort de son père et de la chute de son empire, Luke Hobbs.

Dwayne Johnson est revenu avec une petite participation à l’une des dernières scènes du film le plus récent, recevant un appel de Reyes lui annonçant qu’il engagerait sa vengeance contre lui.

Récemment, l’acteur a annoncé que son personnage reviendrait dans un nouveau film solo qui racontera ce qui s’est passé avec Hobbs pendant tout ce temps et servira de pont vers Rapide et furieux 11.

Par conséquent, il est possible que Hobbs rejoigne Toretto et les autres dans leur combat contre Reyes dans le nouveau film de la saga principale, en route vers le dénouement final dans Rapide et furieux 12.