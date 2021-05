Ryan Reynolds amène sa société de production d’effort maximal à la plus haute importance dans le cadre d’un nouveau contrat

Ryan Reynolds a mis en place une nouvelle maison pour ses futurs projets de films. La star de Deadpool a signé un contrat de trois ans avec Paramount Pictures pour sa société Maximum Effort Productions. L’accord couvre tous les futurs films développés par la société Reynolds, quel que soit le niveau de budget. C’est une grande victoire pour Paramount et pourrait être interprétée comme une grosse perte pour Disney, selon la façon dont on veut la regarder.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais l’accord se réunit Ryan Reynolds avec quelques anciens collaborateurs. Plus précisément, Jim Gianopulos et Emma Watts, qui étaient auparavant très haut dans les rangs de la 20th Century Fox, travailleront à nouveau avec Reynolds, maintenant chez Paramount. Auparavant, ils ont contribué à la réalisation des films Deadpool, qui ont transformé Reynolds en l’une des plus grandes stars d’Hollywood. Reynolds avait ceci à dire à propos de l’accord.

«Nous sommes très heureux que le prochain chapitre de Maximum Effort soit écrit chez Paramount. Les films Deadpool ne se seraient jamais produits sans Jim Gianopulos et Emma Watts et personnellement, je me suis fondé sur les idées et les instincts incroyables d’Emma. Moviegoing mérite un retour , et nous sommes ravis de contribuer à y parvenir avec Jim, Emma et le reste de l’équipe Paramount. «

Pendant ce temps, Disney a acheté la plupart des actifs médiatiques de Fox il y a quelques années dans le cadre d’un accord historique évalué à plus de 70 milliards de dollars. Ryan Reynolds et Maximum Effort avaient déjà conclu un accord chez Fox. Alors que Deadpool 3 progresse aux studios Disney / Marvel, Reynolds a choisi d’emmener son entreprise ailleurs pour d’autres projets. Que ce soit pour des raisons financières ou créatives, l’acteur / scénariste / producteur a estimé que c’était la meilleure voie à suivre. Emma Watts, présidente du groupe cinématographique de Paramount, avait ceci à dire dans une déclaration.

« Ryan s’est engagé à 100% à divertir le public et travaille sans relâche pour ce faire. Son entreprise porte bien son nom et je suis ravi d’avoir un maximum d’effort dans le giron de la Paramount. »

Ryan Reynolds travaille dans l’entreprise depuis le début des années 90, bien que sa carrière ait décollé au début des années 2000 avec la sortie de van Wilder. Certains de ses autres crédits au cours de la prochaine décennie comprenaient Blade: Trinity, Just Friends et La proposition. Et, autant que les fans aimeraient l’oublier, les 2011 La lanterne Verte. Mais c’était en 2016 Dead Pool, basé sur le personnage dans lequel il a joué pour la première fois X-Men Origins: Wolverine, un autre cinéphile aimerait oublier, cela a tout changé. Bien que le studio ait apparemment peu confiance dans le projet, il est devenu l’un des films R-rated les plus rentables de l’histoire, ouvrant la voie au tout aussi réussi. Deadpool 2 en 2018.

La trajectoire de carrière de l’acteur a été tout droit à partir de là. La prochaine étape est l’action / la comédie Guy gratuit, qui a été initialement produit chez Fox mais a été hérité par Disney dans le cadre de la fusion, avec Garde du corps de la femme du tueur à gages, une suite de Le garde du corps du tueur à gages, qui suivra également cet été. Ryan Reynolds et Maximum Effort ont également Le projet Adam dans la boîte, qui devrait être publiée sur Netflix. Cette nouvelle avait déjà été rapportée par The Hollywood Reporter.