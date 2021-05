Les 5 couples de Chris Evans qui lui ont brisé le cœur

Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white

Le Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white reconditionné convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants. Il présente une excellente robustesse, garantie par son processeur à 8 coeurs puissants. De plus, ce smartphone est équipé d'une RAM de 12 Go qui lui confère une grande capacité de gestion des tâches. Si vous êtes amateurs de smartphones peu encombrants, vous allez adorer la finesse et l'élégance de ce modèle. Il est équipé d'un écran de 6,2 pouces embarquant une technologie Dynamic AMOLED 2X avec une résolution de 1440 x 3200 pixels. Le Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white reconditionné offre une excellente capacité de stockage des données avec une mémoire interne de 128 Go : vous pourrez stocker vos photos et fichiers importants comme vous le souhaitez. Le Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white reconditionné est compatible à la génération à très haut débit 5G offrant ainsi une fluidité sur le réseau Internet, pour une utilisation à la rapidité sans égale. Son système d'exploitation Android 10 est aussi l'un des points les plus positifs de cet appareil. Non seulement il facilite l'utilisation du smartphone, mais il élargit aussi le champ des possibilités offrant l'accès à de nombreuses applications. Plus besoin de prendre avec vous un appareil photo professionnel, vous avez tout dans le Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white reconditionné. Il est adapté à toutes circonstances, même dans la nuit, il réalise des clichés incroyables. Il est équipé de 3 capteurs offrant 88 Mpx en caméra arrière, et un capteur de 10 Mpx pour le capteur frontal. Vous trouverez ci-contre les accessoires d'origine que nous vous fournissons avec votre Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white reconditionné : - Chargeur ; - Câble USB ; - Paire d'écouteurs neufs ; - PickSim. Votre Samsung Galaxy S20 5G (dual sim) 128 Go Cloud white reconditionné vous est livré totalement réinitialisé et désimlocké. Il est testé avant de vous être délivré pour assurer son fonctionnement. Insérez votre carte SIM et il sera prêt à l'emploi. En effet, il est compatible avec les puces de tous les opérateurs mobiles. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/ kg pour le tronc et la tête, et 4 W/kg pour les membres.