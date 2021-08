Les 6 vrais personnages que Leonardo DiCaprio a joué

Leonardo DiCaprio est synonyme de talent. Il a commencé sa carrière à Hollywood très jeune, à une époque où beaucoup pensaient que son attrait physique signifiait cette reconnaissance, qui est finalement venue et qui n’avait que peu à voir avec son look. Récompenses? Il a remporté l’Oscar, le Golden Globe, le BAFTA et le Screen Actors Guild Award. Ses performances ont traversé différents genres, mais toujours avec la conviction de tout laisser dans chaque rôle. DiCaprio n’épargne rien quand il s’agit d’agir !

En cours de route, il a été sélectionné pour divers rôles. Beaucoup se démarquent, mais dans ce cas, nous allons mentionner les opportunités dans lesquelles l’acteur a montré une habitude saine au cours de sa carrière: interpréter les gens de la vraie vie. Les noms que Léonard a choisi de se faire passer ont fait des choses importantes. Ils méritent d’être rappelés. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sont des histoires intéressantes.

+ Les 6 rôles de Leonardo DiCaprio basés sur de vraies personnes

6. Jim Carrol

Du film Journaux de basket-ball. Léo a 21 ans lorsqu’il doit interpréter la vie de cet écrivain, poète et musicien qui a vécu plongé dans les excès. Le film se concentre sur l’adolescence de Carrol et ses expériences sexuelles, en tant que basketteur et héroïnomane. DiCaprio choqué !







5. Frank Abagnale Jr.

Du film Attrape-moi si tu peux. Il raconte l’histoire d’un escroc à succès qui, à l’âge de 19 ans, avait déjà atteint un million de dollars avec son activité illicite. Le film est réalisé par Steven Spielberg et raconte comment ce personnage a pu tromper le système avec de faux contrôles et identités de médecin, pilote et avocat. Épingle de sûreté!







4. Howard Hughes

Du film L’aviateur. Autre réalisateur qui sait laisser sa trace : Martin Scorsese, a choisi Leo pour un rôle pas facile. La vie compliquée de l’aviateur et cinéaste qui a dû en même temps composer avec sa santé mentale fragile. Howard a lui-même testé ses prototypes d’avions, mettant son intégrité physique en danger. Il a également eu une vie romantique intéressante. DiCaprio surpris.







3. J. Edgar Hoover

Du film J. Edgar. Lui-même Clint Eastwood choisi Leo pour jouer J. Edgar Hoover. Beaucoup de maquillage et l’histoire controversée du directeur du FBI qui est resté à ce poste depuis le début de ses fonctions jusqu’après 48 ans, traversant différentes périodes de la vie politique des États-Unis, telles que la chasse à l’homme des communistes dans le pays .







2. Jordanie Belfort

Du film Le loup de Wall Street. Scorsese revient pour diriger DiCaprio qui cette fois donne vie à un agent de change new-yorkais qui, grâce à des techniques douteuses, obtient une promotion spectaculaire pour ensuite faire l’objet d’une enquête pour fraude dans une affaire impliquant la mafia. L’une des représentations les plus célèbres de l’interprète qui a usé de toute son histoire pour personnifier Belfort.







1. Hugh Glass

Du film La renaissance. Le film lui a valu le prix Oscar du meilleur acteur. Dans ce cas, Léo se met aux pieds d’un guide qui après une violente attaque d’un ours est abandonné par le groupe de personnes qui l’accompagnent. L’histoire de Glass allait devenir un mythe grâce à un roman qui a servi d’inspiration au film.