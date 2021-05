Les Simpsons: le scénariste parle de la fin sombre de Frank Grimes

Il fut un temps où « The Simpsons » n’avait pas peur de montrer occasionnellement des doses fortes (et parfois inconfortables) d’humour noir, comme en témoigne l’épisode de la saison 8 « Homer’s Enemy », qui est devenu un favori absolu parmi les fans de l’école. voyage.

Diffusé pour la première fois le 4 mai 1997, nous découvrons un nouveau personnage éphémère nommé Frank Grimes, interprété par le prolifique doubleur Hank Azaria. Grimes est un homme qui tout au long de sa vie a souffert et s’est battu contre l’adversité afin de gagner sa vie plus ou moins décemment, présentant une personnalité ordonnée et réservée.

Inutile de dire que Grimes se sent de plus en plus frustré par l’irresponsabilité et l’ineptie d’Homer Simpson, et après s’être rendu compte que la vie ne le récompense qu’au lieu de le punir pour ses terribles comportements, il se déclare officiellement son ennemi, cherchant un moyen de l’exposer.avant le monde comme l’incompétent qu’il est.

Grimes tomberait dans un tourbillon de désespoir et de folie lorsque sa tentative d’humilier Homère dans un concours de mannequins pour enfants ne fait qu’exalter davantage son ennemi désemparé, de sorte que, en essayant de l’imiter dans un accès de folie, il ne rencontre que sa mort inévitable. L’épisode prendrait un ton encore plus sombre lorsque, lors de ses funérailles, Homer ronflait et parlait alors qu’il dormait ne faisait que provoquer le rire du public.

Jon Swartzwelder, écrivain légendaire de ceci avec 58 autres épisodes de la série, a révélé sa position à la fin de l’épisode. Bien qu’il soit considéré comme une véritable légende de la comédie, Swartzwelder est un homme extrêmement réservé, il représente donc un événement médiatique tel que sa récente conversation avec The New Yorker est la première interview avec un grand médium en 30 ans.

Swartzwelder désigne « Homer’s Enemy » comme l’un de ses épisodes préférés. Lorsque son intervieweur a souligné que la fin «n’avait pas beaucoup de cœur», le créateur a répondu: «Grimey le demandait pendant tout l’épisode. Il n’a pas approuvé notre Homère. Il le demandait et il l’a obtenu. Maintenant que disiez-vous du cœur?

Swartzwelder pense certainement que tout était de la faute de Grimes pour ne pas accepter les fautes d’Homère comme le fait le reste de Springfield. Il irait même jusqu’à faire remarquer qu’écrire la personnalité impulsive du personnage à travers ses dialogues pourrait être comparé à l’écriture pour «un chien qui parle».