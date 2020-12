Meek Mill répond après le conflit du clubhouse avec les fuites d’Akademiks

Malgré la nature tendue de sa conversation avec Akademiks, Meek Mill exprime sa gratitude pour le dialogue ouvert sur Clubhouse hier soir.

Les choses se sont échauffées hier soir sur Clubhouse quand Akademiks a rejoint le chat. Alors que la plate-forme de médias sociaux bouillonnante a grandi en buzz en raison de son exclusivité, c’est toujours Internet et les gens vont divulguer des conversations. Le débat houleux impliquant Meek Mill, 21 Savage, Guapdad 4000 et de nombreux autres a rejoint la salle où Akademiks s’est pratiquement fait cingler la langue, en particulier du rappeur de Philly. Akademiks a tenu bon tout au long de la conversation, mais il semble qu’en fin de compte, Meek soit heureux que la conversation ait eu lieu. « Je m’excuse si je coupe quelqu’un, j’ai trop le cœur dans la merde … si tu étais là, tu sais que c’était un bon début pour la communication dans le hip hop! La façon dont 21 l’a géré m’a inspiré et a été un bon moment fort, « a-t-il tweeté peu de temps après la fin de la discussion du Clubhouse. Mais, au fil des heures, Meek Mill a exprimé qu’il n’était pas heureux que la conversation ait fui. Comme la plupart des choses sur Internet, rien n’est nécessairement gardé en privé et les nombreux enregistrements de la conversation de Meek avec Ak ont ​​fait surface sur Internet. Malheureusement, c’est probablement ce qui le gardera hors de la plate-forme à l’avenir. «Nous avons été au club house pendant des mois à être personnellement avec les supporters … apprendre à jouer … à apprendre sur les sentiments des femmes … à donner du jeu … à parler biz etc … aucun enregistrement n’a commencé à arriver sur Internet jusqu’à hier … certaines merdes ruinent toujours la «vague» », a-t-il tweeté. Il a ajouté: « J’ai apprécié le message dans l’ensemble. » Il semble qu’en fin de compte, il semble que la seule chose sur laquelle Meek et Ak 20 pouvaient s’entendre, c’était la façon dont Savage a géré la situation. « 21 sauvage l’un des plus vrais n *** comme dans le hip hop … il peut appeler un *** a sur leurs conneries mais toujours fw alors et les accepter 4 ce qu’ils r .. si quelqu’un a jamais vu la conversation que nous avons eue .. nous avons parlé en privé exactement de la même manière. J’apprécie un *** un être lui-même, peu importe qui dans la pièce « , a-t-il tweeté. Que pensez-vous de l’échange entre Meek Mill et Akademiks hier soir? Sonnez dans les commentaires.