Joe Exotic et son mari Dillon Passage File pour divorce

Roi tigreJoe Exotic de ‘s est peut-être en prison en ce moment, mais lui et son mari Dillon Passage sont sur le point de demander le divorce, après s’être rencontrés pour la première fois en 2017.

Selon certaines informations, l’ancien dresseur d’animaux de 58 ans a découvert que sa relation avec Passage, 25 ans, était terminée par un appel téléphonique en prison, où il purge une peine de 22 ans pour avoir comploté pour assassiner Carole Baskin.

Confirmant la nouvelle sur Instagram, Dillon a écrit: «En novembre 2017, j’ai rencontré Joe qui était là pour moi pendant une période difficile de ma vie.

«Après seulement 9 petits mois, il a été arrêté et, depuis deux ans et demi, nous sommes séparés. J’ai toujours été à ses côtés et je continuerai de l’aimer et de le soutenir. « Lorsque Roi tigre est sorti sur Netflix il y a un an, ma vie a été jetée dans un monde de médias et d’attention du public. Quelque chose qui m’était complètement étranger.

« J’avais l’impression d’avoir un microscope constamment au-dessus de moi, ce qui était et est toujours incroyablement inconfortable. »

Il a ajouté: « Je ne me sens pas obligé d’expliquer au monde ce qui se passe dans ma vie personnelle et, bien que Joe se soit tourné vers les réseaux sociaux pour diffuser tous ses griefs, je ne pense pas que ce soit la façon la plus saine de gérer les affaires privées. entre deux personnes.

«Je n’ai donc pas l’intention de poster plus sur ce sujet.

«Pour répondre à la question principale que le public veut savoir, oui, Joe et moi demandons le divorce. A lire : `` The Flash '' a déjà un remplaçant pour le père de Barry Allen

«Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais Joe et moi comprenons tous les deux que cette situation n’est juste ni pour nous ni pour nous.

« C’est quelque chose auquel aucun de nous ne s’attendait, mais nous allons le prendre au jour le jour. Nous sommes toujours en bons termes et j’espère que cela pourra le rester.

« Je continuerai à avoir Joe dans ma vie et je ferai de mon mieux pour le soutenir pendant qu’il subira d’autres batailles juridiques pour améliorer sa situation. »

Crédit: Instagram / joe_exotic

Exotic – dont le nom complet est Joseph Allen Maldonado-Passage – aurait le cœur brisé selon son avocat Francisco Hernandez, qui s’est entretenu avec TMZ.

L’avocat John M. Phillips, qui examine les options concernant la séparation et le divorce, s’est également adressé à Instagram pour dire: « Nous n’avons aucun commentaire pour le moment et demandons la confidentialité. »

Il a poursuivi: «Joe traite simultanément des problèmes médicaux, des violations des droits civils et l’appel de sa condamnation.