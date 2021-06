Ronnie Oneal III, un homme de Floride se représentant lui-même dans un procès pour double meurtre, contre-interroge son fils de 11 ans

Un suspect de meurtre accusé d’avoir assassiné sa petite amie, sa fille et d’avoir tenté d’assassiner son fils, a contre-interrogé sa victime de 11 ans dans une scène troublante dans la salle d’audience.

Ronnie Oneal III agit comme son propre avocat, se représentant tout en interrogeant son fils qui témoigne contre lui.

Oneal est inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre en lien avec l’incident de 2018 juste au sud de Tampa, en Floride.

Il plaide non coupable de tous les chefs d’accusation.

Ronnie Oneal III est accusé du meurtre de sa petite amie et de sa fille.

Les procureurs disent qu’Oneal a tiré sur sa petite amie, Kenyatta Barron, avant de la battre à mort avec le fusil de chasse.

Oneal aurait ensuite utilisé une hache pour tuer sa fille de 9 ans – qui souffrait de paralysie cérébrale et ne pouvait pas parler – avant de poignarder violemment son fils avec un couteau.

Les procureurs allèguent qu’Oneal a mis le feu à la maison après le double meurtre. Son fils a à peine survécu à l’attaque et à l’incendie de la maison, mais a pu décrire ce qui était arrivé aux enquêteurs sur les lieux.

« Les premiers mots qui sont sortis de la bouche de ce brave garçon : ‘Mon père a tué ma maman' », a déclaré le procureur adjoint Scott Harmon aux jurés.

Le fils d’Oneal a témoigné contre lui dans le meurtre de sa mère et de sa sœur.

Le fils d’Oneal a assisté à l’audience par vidéoconférence depuis un centre de ressources pour enfants victimes et a tragiquement affronté son agresseur présumé, témoignant contre lui.

« Est-ce que je t’ai blessé cette nuit-là ? » Oneal a demandé à son fils.

Le garçon a répondu : « Oui. »

« Comment t’ai-je fait du mal ? » demanda Oneal.

« Vous m’avez poignardé », a répondu son fils, ajoutant un récit de la façon dont son père a utilisé de l’essence pour mettre le feu à la maison.

Oneal a maintenu son innocence et a affirmé dans une déclaration liminaire dramatique que les preuves révéleraient « certains des gouvernements les plus vicieux, menteurs, fabriqués et fictifs que vous ayez jamais vus ».

Il soutient que son fils a été contraint de faire une déclaration incriminante contre son père.

« Les preuves vont montrer que j’aime mes enfants », a déclaré Oneal aux jurés. « Les preuves ne vous montreront pas que mon fils m’a vu battre sa mère à mort, ni qu’il ne m’a vu tirer sur sa mère. En fait, il ne Je ne suis pas témoin de grand-chose.

Les survivants de meurtres familiaux font face à un traumatisme profond.

Les accusés ont le droit de se représenter eux-mêmes devant le tribunal, mais lors du contre-interrogatoire de leurs victimes, ces cas ajoutent un traumatisme considérable aux survivants.

La psychologue clinicienne et experte en traumatologie psychologique, Patricia A. O’Gorman, nous dit que les affaires judiciaires comme celle-ci sont rares et potentiellement dommageables.

« Les enfants sont généralement protégés de la confrontation avec leur agresseur parce que cela est connu pour être traumatisant. Les services de protection de l’enfance auraient dû être impliqués au minimum pour protéger l’enfant et le soutenir après sa déposition », dit-elle.

O’Gorman dit que la mort d’un parent aux mains d’un autre parent perturbe complètement le sentiment de sûreté et de sécurité d’un enfant.

« Les parents sont censés vous protéger, vous guider, vous aider à grandir », dit-elle. « Un parent en assassinant un autre est dévastateur pour l’estime de soi de l’enfant, écrasant son sentiment de sécurité dans le monde. Les enfants qui traversent un parent en assassinant un autre ont l’impression d’avoir perdu leurs deux parents.

Selon O’Gorman, ce type de traumatisme augmente le risque d’idées suicidaires chez un enfant et de développer une toxicomanie plus tard dans la vie. Le traitement est complexe mais hautement nécessaire pour contrer les traumatismes.

« Un enfant aura probablement des flashbacks, revivra l’événement qu’il a vu encore et encore, et nécessitera un traitement immédiat pour ce traumatisme afin qu’il ne développe pas le SSPT. »

