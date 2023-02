Timothée Chalamet annonce les reprises de Wonka

Timothée Chalamet n’arrête pas de travailler et a récemment fait un retour à Wonkaest défini. Le personnage populaire de Roald Dahl, Willy Wonka, sera ramené à la vie par Warner Bros. Discovery et le jeune acteur acclamé dans un film préquel qui retracera les origines du propriétaire de la célèbre chocolaterie bien des années avant la visite de Charlie.





Annoncée en 2021, l’histoire est née comme un spin-off de 2005 Charlie et la chocolaterie, réalisé par Tim Burton et mettant en vedette Freddie Highmore dans le rôle de l’innocent Charlie Bucket et Johnny Depp dans le rôle de l’excentrique Willy Wonka. Après plusieurs retards, le tournage de la préquelle s’est terminé il y a quelques mois. Cependant, il reste encore des détails à régler.

Pour cette raison, via son compte Instagram (via Discuter du cinéma), l’acteur a révélé qu’il était de retour sur le plateau pour faire quelques reprises et préparer le film pour le 15 décembre, date de sortie actuelle :

En plus de Appelez-moi par votre nom étoile, Wonka mettra en vedette Paterson Joseph dans le rôle d’Arthur Slugworth, l’un des chocolatiers rivaux de Willy. Rowan Atkinson devrait également apparaître dans le film aux côtés de La forme de l’eau l’actrice Sally Hawkins et l’actrice oscarisée Olivia Colman. Matt Lucas, Keegan-Michael Key, Jim Carter, Natasha Rothwell, Tom Davis, Mathew Baynton et Kobna Holdbrook-Smith complètent la liste.





Timothée Chalamet a le vent en poupe

Après son apparition dans le film de Luca Guadagnino et son petit rôle dans Dame Oiseau, l’acteur n’a pas arrêté. Il a récemment fait équipe avec le Appelez-moi par votre nom réalisateur sur Os et tout et peut revenir pour la suite de l’histoire basée sur les romans d’André Aciman.

Mais il ne fait aucun doute que le rôle le plus marquant de Chalamet ces dernières années est celui de Paul Atreides, le protagoniste de Dune. L’adaptation par Dennis Villeneuve du classique de Frank Herbert termine déjà sa suite, qui est l’une des productions les plus attendues de l’année et dont Timothée est la vedette principale.

Bien qu’il ait des chaussures aussi difficiles à chausser que celles de Kyle MacLachlan dans la version 1984 de David Lynch, Chalamet a fait un excellent travail et continuera sans aucun doute à le faire encore un peu plus longtemps car Warner envisage peut-être de tourner Dune dans une grande franchise. En effet, HBO Max a déjà annoncé son premier spin-off, La sororitéune émission de télévision qui se déroulera des années avant les films.

Dans Dune Partie IIPaul Atreides rejoint Chani (Zendaya) et les Fremen alors qu’il cherche à se venger des conspirateurs qui ont détruit sa famille.