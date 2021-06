« Elite 4 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 5

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la quatrième saison de « Élite», Un réalisateur très strict et quatre nouveaux élèves arrivent à Las Encinas qui attaquent avec des histoires d’amour, de sérieuses rumeurs et un mystère tout juste sorti du four. Afin de ne pas perdre l’habitude, cet opus de la série à succès Netflix comprend également un mystérieux accident ? et le responsable est tenu en haleine.

L’objectif de Benjamin en tant que directeur est d’améliorer les choses à l’école, mais il n’y parvient apparemment pas, car la fin du premier épisode révèle que l’élève en danger de mort est Ari, qui a été retrouvé flottant dans la piscine. Est-elle tombée ou a-t-elle été poussée ?

Décidément les nouveaux étudiants arrivent pour attiser les protagonistes de « Élite”. Ari commence une relation avec Guzmán, mais montre également son intérêt pour Samuel ; Mencía convainc Rebeka d’ouvrir son cœur, mais des problèmes avec ses parents affectent leur romance ; Patrick rejoint d’abord Omar et Ander, mais se met ensuite en travers du chemin ; et le prince Phillipe s’approche de Cayetana, mais commet des erreurs impardonnables.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, il semble que plus d’un avait des raisons de blesser Ari, cependant, un message texte désigne Samuel comme coupable. Apparemment, elle l’a rencontré au Lake Club.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 4 DE « ELITE » ?

Dans l’avant-dernier épisode de la quatrième saison de « Élite« Il est révélé que Samuel lui a envoyé ce message à la demande de Guzmán, qui organisait un rendez-vous romantique pour lui. Cette nuit-là, Ari les réunit tous les deux pour expliquer ce qu’elle ressent pour eux deux.

Pendant ce temps, Mencía tombe dans le chantage d’Armando et ruine sa relation avec Rebeka, Omar et Patrick se réunissent pour oublier Ander, et la famille de Patrick organise une fête du Nouvel An, où ils prétendent présenter Cayetana, mais elle découvre que les rumeurs sur le prince n’étaient pas ce n’est pas entièrement faux.

Pendant la fête, Cayetana rejette Philippe, Samuel demande à Ari de rester avec Guzmán et de s’éloigner de lui, Omar et Ander reviennent, mais le frère de Nadia lui dit de ne pas lui laisser ses plans, de parcourir le monde si c’est ce qu’il veut et qu’il l’attendra le temps qu’il faudra.

Lorsque Rebeka voit que Mencía est en danger, elle court pour l’aider et pousse Armando. Ils lui échappent tous les deux, mais à ce moment-là, Ari semble l’affronter et finit par être battu par cet homme. Guzmán arrive à l’heure et à la demande de la jeune femme, il poursuit l’agresseur.

Au milieu de la confrontation, Guzmán tire un pistolet lance-fusées et assassine Armando. Malgré ce que cela implique, il décide d’appeler la police pour raconter tout ce qui s’est passé, mais ses amis le convainquent de ne révéler qu’une partie de l’histoire.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « ELITE 4 » POUR LA SAISON 5 ?

La quatrième saison de « Élite« Fin avec Ari qui se réveille et raconte aux autorités ce qui s’est passé. Guzmán rend visite à son ex-petite amie, lui dit qu’Armando a réussi à s’échapper et lui dit au revoir car elle rejoindra Ander lors de son voyage autour du monde. Pendant ce temps, Mencía décide de parler à sa famille.

La dernière chose montrée est Guzmán, Samuel et Rebeka jetant le corps d’Armando dans le lac, mais combien de temps y restera-t-il ? La police retrouvera-t-elle le corps ? Cela signifie-t-il que dans la cinquième saison de la série Netflix devront-ils cacher les preuves du crime ?

D’un autre côté, qu’arrivera-t-il à Ari et Samuel ? Mencía reviendra-t-il avec Rebe ? Avec qui Patrick était-il le soir du Nouvel An ? Qui est Élodie ? Utiliserez-vous les aveux de Philippe ? Cela vous permettra-t-il de gagner le pardon de Cayetana ?