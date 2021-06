La star de la télé-réalité Jazz Jennings parle d’un trouble de l’hyperphagie boulimique et d’un gain de poids de 100 livres

La militante transgenre et star de télé-réalité Jazz Jennings parle de sa lutte contre le trouble de l’hyperphagie boulimique. Dans un article publié vendredi, la star de « I Am Jazz » a partagé une photo d’elle côte à côte dans un soutien-gorge de sport et un short noir, comparée à une autre photo non datée qui semble dater d’il y a quelques années.

La jeune femme de 20 ans a écrit qu’elle avait « pris beaucoup de poids » à cause de son trouble.

« Je ne suis pas seulement accro à la nourriture, mais j’en mange en grande quantité. Ma frénésie, ainsi qu’un appétit accru que je ressens à cause de certains des médicaments que je prends, m’ont fait gagner près de 100 livres en un peu moins plus de 2 ans », a-t-elle légendé la photo.

Jennings a ajouté qu’elle partageait la photo pour remédier à sa prise de poids et « se tenir pour responsable ».

« Je suis prête à changer mes habitudes; j’ai dit que je suis prête à tourner une nouvelle page, mais je suis à court d’arbres maintenant », a-t-elle déclaré. « Je suis prêt à prendre l’initiative et à créer des changements positifs en ce qui concerne ma santé et mon corps. J’ai une équipe fabuleuse qui me soutient, à la fois des professionnels et de la famille/des amis, mais en fin de compte, je dois être le un engagé à m’améliorer. Je sais que j’ai le pouvoir en moi de perdre du poids, et j’ai l’intention de partager mes progrès avec vous tous. «

Il est clair qu’elle aura le soutien de sa famille pour son cheminement vers le bien-être.

« Vous êtes si résilient et pouvez faire tout ce que vous pensez aussi. Je crois en vous et je serai à vos côtés à chaque étape du chemin », a écrit son frère Sander dans les commentaires avec un emoji de cœur.

Jennings a été catapulté sous les projecteurs nationaux en 2007 à la suite d’une interview avec Barbara Walters sur « 20/20 ». Après plusieurs autres segments et documentaires très médiatisés, elle a décroché une série de téléréalité sur sa vie, « I Am Jazz », diffusée sur TLC.

Jennings a déjà partagé d’autres photos corporelles positives sur les réseaux sociaux. Début 2020, la star de télé-réalité a posté une photo en maillot de bain, écrivant qu’elle était fière de ses cicatrices de confirmation de genre.

« Je suis fière de mes cicatrices et j’aime mon corps tel qu’il est », a-t-elle écrit. « Je les appelle mes blessures de combat parce qu’elles signifient la force et la persévérance qu’il a fallu pour enfin achever ma transition. »

Avec son annonce vendredi de ses plans pour retrouver la santé, Jennings semble prendre une page du livre de l’acteur Rebel Wilson. La star de « Pitch Perfect » a entamé une « année de la santé » en l’honneur de son 40e anniversaire et a documenté le voyage pour ses fans sur les réseaux sociaux. En novembre 2020, elle a annoncé qu’elle avait atteint son objectif de poids avec un mois à perdre, mais a ajouté « il ne s’agit pas d’un nombre. »

Dans un live Instagram à l’époque, Wilson a imploré ses fans de ne pas se sentir mal à l’idée de manger émotionnellement ou de trop manger.

« Il s’agit simplement de la façon dont vous le gérez et de ce que vous pouvez faire pour … essayer de remplacer vos habitudes malsaines par des habitudes saines », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait porté son poids « comme un peu de barrière, vous savez, peut-être pour que les gens ne s’approcherait pas de moi. »

Elle a dit que son parcours de bien-être lui avait appris qu’elle ne se traitait pas avec amour et respect lorsqu’elle « adoptait ces comportements malsains ».

« Et n’importe qui d’autre là-bas, j’essaierais de traiter avec amour et respect, mais moi-même, je ne l’étais probablement pas… je me laisserais pour durer », a-t-elle déclaré. « Je ne me valorisais tout simplement pas et … me disais des choses négatives et me disais ‘Ouais, eh bien, bourre-le. Ouais, mange tout ce truc de crème glacée ou tout ce paquet de brownies parce que peu importe, tout ce que vous méritez. ‘ »

« C’était dur », a-t-elle dit. « Et donc ce que j’essaie de faire, c’est de changer ces schémas pour que vous soyez plus aimant et que vous vous traitez avec plus de respect. »

Si vous êtes aux prises avec un trouble de l’alimentation et avez besoin d’aide, d’informations ou de ressources, visitez le site Web de la NEDA ou appelez le 1-800-931-2237. .