Les vidéos TikTok de 3 minutes sont ici – voici comment les obtenir

SO INSIDE Buffet scandinave 3 portes 1 tiroir Borgund

Moderne et élégant. Voici comment l'on pourrait décrire ce buffet scandinave Borgund. Proposé en ici avec les couleurs pin blanc et chêne clair , il confère à la pièce dans laquelle il se trouve à la fois un esprit chaleureux et une grande luminosité. Il est composé de 3 placards, dans lesquels se trouve une tablette de rangement, d'un tiroir et de 4 niches ouvertes.