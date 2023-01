Ron Howard aborde la série Future of Willow sur Disney +

Nous devrons encore attendre et voir ce qui se passe avec saulela série Disney + qui sert de continuation au film original, mais pour Ron Howard, l’espoir clair est que la saison 2 sera bientôt annoncée. Après avoir réalisé l’original saule film sorti en 1988, Howard est revenu à bord pour la série de suivi en tant que producteur exécutif. L’émission a été créée en novembre et a terminé sa première saison plus tôt ce mois-ci.





A partir de maintenant, le saule la série est sur la bulle et Disney + n’a pas encore renouvelé ou annulé l’émission télévisée. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Howard a été interrogé sur l’état actuel de saule saison 2, et il ne peut pas encore confirmer le sort de la série. Il indique clairement que l’espoir de toutes les personnes impliquées est de continuer, mais la balle est dans le camp de Disney avec tous les autres en attente en attendant que cette commande de renouvellement entre en vigueur.

« Eh bien, il y a toujours eu un espoir et un plan pour plus de saisons. Il y a certainement plus d’histoire à raconter, mais il n’y a rien de concret sur lequel je puisse commenter pour le moment. D’un point de vue créatif, tout le monde est sous tension. Tout le monde a adoré travailler sur saule. J’avais l’impression qu’il avait trouvé sa voix et sa place, alors nous restons là. »





Ron Howard pourrait diriger si Willow est renouvelé

Disney+

Howard a parlé un peu plus de saule dans une interview séparée avec EW. Il a confirmé son intérêt à réaliser un épisode de la saison 2 si la série obtenait un renouvellement, après avoir été incapable de le faire pour la saison 1. Le réalisateur a également noté ses intentions d’être aussi impliqué que possible dans la série à l’avenir, se sentant très satisfait de la façon dont la saison 1 s’est déroulée.

« Je ne voudrais pas faire de promesses car j’ai déjà quelques choses que je rêve de faire. Mais si nous avons la chance de pouvoir continuer le spectacle, je serai aussi impliqué comme je peux l’être, comme je l’étais cette saison, parce que cela signifie beaucoup pour moi. »

Les chances semblent être en faveur de saule être renouvelé, car il aurait attiré un nombre élevé de téléspectateurs sur Disney + après son arrivée. Les critiques ont également été positives, obtenant un taux d’approbation de 86% chez Rotten Tomatoes on the Tomatometer. Même ainsi, rien n’est gravé dans le marbre, alors pour les fans, espérons que de bonnes nouvelles arriveront bientôt pour mettre fin aux inquiétudes concernant une annulation.

Vous pouvez diffuser la première saison de saule sur Disney+.