James Arthur «  n’a pas réalisé  » qu’il avait une dette de 300000 € en raison du jeu

Interrogé sur ce qui avait laissé tant de dettes, il a ajouté: « Juste un style de vie … un peu de jeu, un peu de paris sur le football et la merde. Il y avait quelques gros paris.

Arthur a précédemment affirmé qu’il avait gagné une somme si massive qu’une application de pari l’avait démarré et l’avait banni.

« Je n’avais pas de problème de jeu – beaucoup de fans de football parieront sur le football samedi, qu’ils soient ou non dans le jeu.

« J’ai été viré. Donc je ne peux plus utiliser aucune des applications parce que j’ai gagné tellement d’argent. »

Dans une interview avec le Sun, Arthur a déclaré: « Je ne suis pas vraiment f ****** Brad Pitt mais j’ai brisé quelques cœurs en cours de route et j’ai définitivement traité certaines filles d’une manière que je regrette, juste parce que je s’en tirait, je suppose.

«Vous allez faire un spectacle, vous avez une fille et, avant que vous ne le sachiez, vous êtes juste en train de jouer des filles à gauche et à droite et le sexe devient le centre d’intérêt. Une grande partie est pour la validation.