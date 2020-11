Que s’est-il passé entre Larsa Pippen et les Kardashians?

Il y a toujours un drame dans le monde de Kardashian, mais nous ne nous attendions jamais à voir cette amitié tomber dans les égouts.

Bien que Larsa Pippen soit une amie de longue date de toute la famille Kardashian (en particulier Kim et Kourtney), elle est introuvable en ce qui concerne l’orbite Kardashian.

Et maintenant, après l’interview à la bombe de Pippen sur les Kardashian-Jenners sur le Hollywood brut podcast, la première famille de télé-réalité ne veut absolument rien avoir à voir avec Pippen et «se sent trahie» sur toute la situation.

Que s’est-il passé entre Larsa Pippen et les Kardashian – et pourquoi se sont-ils désabonnés sur Instagram?

Lisez la suite pour tout le drame entre Pippen et les Kardashian-Jenners.

Kanye West a mentionné Larsa Pippen dans ses récents discours sur Twitter.

Revenons au début.

Bien que les fans n’aient pas vu Pippen autour des Kardashians depuis un certain temps, elle est redevenue le sujet de conversation lorsque West l’a mentionnée dans sa tempête Twitter supprimée depuis juillet 2020.

Il a simplement tweeté son nom avec un emoji réfléchi, mais c’était suffisant pour rendre les gens curieux.

Les fans ont remarqué que les Kardashian et Larsa Pippen ne s’étaient plus suivis sur les réseaux sociaux.

Il est difficile de dire exactement ce qui s’est passé, mais ce n’était pas un bon signe.

Il semble que tous les Kardashians n’aient plus suivi Pippen d’Instagram, ce qui est un signe infaillible que l’amitié est terminée.

C’est plus important que de se séparer – cela insinue que quelque chose s’est passé qui a empêché la famille de s’associer avec elle.

Larsa Pippen a publié une déclaration sur les rumeurs non suivies.

Après des spéculations sur Pippen et ses anciens amis, elle a profité de son histoire Instagram mercredi pour partager ses pensées.

«Je me suis réveillé ce matin béni et je vois que tout le monde se concentre sur qui je suis et qui je ne suis pas sur les réseaux sociaux», a écrit Pippen.

«Je me concentre sur mes enfants, ma nouvelle marque de fitness, Larsapippenfitness, et mes relations dans la vraie vie. Priant pour que chacun trouve la paix dans sa propre vie et [they] concentrez-vous sur ce qui leur apporte le bonheur.

Il y a un rapport selon lequel Larsa Pippen et Kim Kardashian étaient impliquées dans des affaires à peu près au même moment.

Bien que ces rapports n’aient jamais été confirmés, il y a des spéculations selon lesquelles Pippen aurait une liaison avec Future à peu près au même moment où Kim aurait eu une liaison avec Drake.

Cela pourrait être la raison pour laquelle West tweetait à son sujet, Drake et Kim en même temps, mais personne n’a jamais confirmé ou nié ces rumeurs.

Larsa Pippen a parlé aux médias de la famille Kardashian dans le passé.

Il est également possible que les Kardashian se soient éloignés de Pippen en raison de la façon dont elle a commenté des problèmes personnels impliquant la famille dans le passé.

En février 2019, elle a parlé de Tristan Thompson trompant Khloé Kardashian avec Jordyn Woods.

Il y a une chance que ces commentaires n’aient pas été d’abord sanctionnés par les Kardashian, et il serait logique qu’elle soit exilée à cause de cas comme celui-ci.

Larsa Pippen est-elle sortie avec Tristan Thompson?

Après la diatribe de West, Woods a aimé un tweet affirmant que Pippen avait couché avec Thompson, le père du bébé de Khloé et de son petit ami.

Pas de mot sur si oui ou non cette la rumeur est en fait vraie non plus, mais cela aurait aussi beaucoup de sens.

Lors d’un épisode du 9 novembre Hollywood brut podcast, Larsa Pippen a lancé une bombe sur les Kardashians.

Le mondain de 46 ans n’a pas retenu l’épisode le plus récent de la Hollywood brut Podcast.

« [The Kardashians] tout a commencé à monter sur son [Kanye’s] vague », commença-t-elle. «Si vous êtes aussi facilement influencé, comme le vent, alors est-ce que je donne vraiment f ***? Je ne sais pas. Ai-je été blessé? Oui. Mais en même temps, je suis comme…. Je n’ai rien fait. «

« Je n’ai jamais fait une chose. J’ai été la meilleure amie la plus honnête et la plus sincère de toutes », a-t-elle ajouté.

En fait, Pippen a affirmé que les Kardashian avaient probablement subi un lavage de cerveau par Kanye.

« [Kanye] a littéralement fait un lavage de cerveau à toute la famille pour qu’elle pense…. Je ne sais même pas quoi », a-t-elle poursuivi.

«Il parle tellement de moi étant ceci et cela et ceci et cela. Je suis tombé sur Travis Scott un soir dans un club et Travis a appelé Kylie et lui a dit que je le frappais. Cela n’est jamais arrivé », a-t-elle révélé.

« Je suis parti avec les mêmes personnes avec lesquelles je suis venu. Cela n’est jamais arrivé de panique. Je ne ferais jamais ça, je ne le ferais jamais dans un milliard d’années. »

Toute la famille Kardashian-Jenner se serait sentie trahie par les déclarations de Larsa.

«Ils se sentent donc trahis que Larsa non seulement fasse cette interview et parle de leur famille derrière leur dos, mais aussi dise des choses blessantes et inutiles», affirme une source proche de la famille.

Nicole Pomarico est un écrivain de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.