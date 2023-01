Le créateur de Sonic the Hedgehog explique comment le personnage est né

le créateur de personnages, naoto ohshimaqui est également reconnu comme l’un des créateurs de « Sonic the Hedgehog », a récemment révélé son inspiration pour créer l’un des personnages les plus emblématiques du monde des jeux vidéo.

Alors que Sonic est désormais reconnaissable par des millions de personnes, le hérisson bleu rapide était à l’origine destiné à être un jeu complètement différent. Ohshima a récemment expliqué sur Twitter que l’idée conceptuelle des jeux Sonic a commencé avec un concept appelé « Twin Stars ».

Le premier prototype de Sonic se concentrait sur deux frères jumeaux sauvant un monde fantastique d’un ennemi maléfique nommé Thirteen. Ohshima a expliqué comment cette idée a évolué pour devenir « Sonic the Hedgehog », les jumeaux ayant un design de couleur similaire au rouge, blanc et bleu de Sonic, ainsi que des cheveux hérissés.

J’ai fait un brouillon du jeu. Un jeu d’action sur des frères jumeaux qui protègent le monde des rêves du boss de Nightmare World « Thirteen ». Il a évolué en Sonic.

Dans les images partagées par Ohshima, vous pouvez voir comment il a initialement utilisé plusieurs des conceptions de base « Twin Star » à utiliser dans Sonic, avec le hérisson bleu avec les mêmes ennemis qui étaient destinés au premier jeu, ainsi qu’une femme blonde nommé Madonna, qui était l’intérêt amoureux de Sonic au début.

« C’était une idée de jeu que j’ai imaginée moi-même », a écrit Ohshima. « Nous sommes devenus une équipe, nous sommes devenus Sonic, et l’idée de vitesse est née. Et il a évolué jusqu’à devenir le Sonic actuel. Depuis que je suis passé à Sonic, j’avais besoin de temps pour créer un monde Sonic. » Selon Ohshima, « le terrain lisse, les boucles et la course plus rapide » étaient les seules choses de « Twin Stars » qui ont été transférées à Sonic.

» Sonic the Hedgehog » a officiellement vu le jour en 1991, faisant ses débuts sur la console Sega Genesis. Le jeu a atteint l’objectif de Sega de s’établir avec une mascotte pour sa marque, ainsi qu’un jeu rapide qui l’aiderait à rivaliser avec Nintendo, qui à l’époque dominait le monde du jeu avec Super Mario.

Bien sûr, le personnage de Sonic est devenu une figure de proue en dehors des jeux vidéo, ayant d’autres projets majeurs tels que sa série de bandes dessinées, ses récents films d’action en direct Paramount et des séries animées. Le dernier titre de la franchise de jeux vidéo a été »frontières sonores », qui proposait une modification significative de la formule des jeux Sonic.

»Sonic Frontiers » est disponible sur nintendoswitchPlaystation 4, playstation 5Xbox One, Xbox série X/S et PC.