Bande-annonce de The Tiger Rising, le film d’aventure familial avec Queen Latifah

Highland Film Group a récemment dévoilé la première bande-annonce de son prochain drame d’aventure familiale Le Tigre qui monte. Basé sur le best-seller du New York Times écrit par Kate DiCamillo, le prochain film mettra en vedette le rappeur, acteur et producteur emblématique Reine Latifah et Dennis Quaid (Le but d’un chien, à mi-chemin), en plus d’une liste de membres talentueux de la distribution.

Le film tourne autour de Rob Horton (Christian Convery), 12 ans, qui découvre un tigre en cage dans les bois près de chez lui. Voir le tigre laisse libre cours à son imagination alors que sa vie commence à changer de la manière la plus inattendue. De la remorque, Le Tigre qui monte semble être plus qu’un drame familial mêlé de réalisme magique. Il traite davantage de la façon dont cet enfant imaginatif de 12 ans gère le chagrin et les traumatismes refoulés, et comment une poignée d’éléments sauvages jetés brusquement dans sa vie en font un tour de montagnes russes. Avec l’aide d’une femme de chambre sage et mystérieuse, Willie May (Queen Latifah), et de la nouvelle fille têtue à l’école (Madalen Mills), il navigue à travers des souvenirs d’enfance, des chagrins d’amour et des aventures merveilleuses.

Dans une interview avec Variety, Queen Latifah a longuement expliqué comment ce film traite les émotions complexes d’un enfant, en collaboration avec Christian Convery et Madalen Mills, et son rôle dans le film en tant que Willie May.

J’aime la relativité de raconter une histoire qui exprime comment différentes personnes gèrent le deuil. Et j’aime particulièrement voir cela à travers le prisme des enfants à cause de leur imagination active… Venir travailler tous les jours avec Madeline et Christian était un pur bonheur, et c’est tellement amusant de travailler avec des enfants parce qu’ils ne sont pas blasés par la vie ou cyniques. est la façon dont ils gèrent leurs émotions, parce qu’ils sont si proches d’eux. Mais ils n’ont pas la maturité pour faire face à certaines situations, alors leur imagination est un moyen de s’évader.

Dennis Quaid jouera le rôle de Beauchamp, l’homme qui capture le tigre du Bengale et en parle à Rob. Katharine McPhee (Country Comfort, Scorpion) jouera le rôle de la défunte mère de Rob, Caroline. Sam Tramell joue le rôle de Robert Horton Sr., le père de Rob. D’après la bande-annonce, il semble que la chimie à l’écran de Sam et Christian en tant que père et fils sera quelque chose à espérer et le duo pourrait rendre justice au déballage mutuel des émotions que le roman présente à la fin.

Le Tigre qui monte sortira en salles le 21 janvier 2022 et sera disponible à la demande et en numérique à partir du 8 février.





