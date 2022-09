Robert Pattinson et Kristen Stewart : c’est l’histoire d’amour qui s’est terminée en scandale

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de The Batman et l’actrice de Spencer étaient en couple entre 2009 et 2013. C’était leur rupture controversée qui impliquait un cinéaste de renom.

© GettyRobert Pattinson et Kristen Stewart ont été en couple de 2009 à 2013.

Pour ceux qui aiment les histoires de couple dans les films, il n’y a pas de meilleure nouvelle que lorsque les acteurs qui y jouent tombent également amoureux dans la vraie vie. L’un des cas les plus récents qui a volé les yeux du monde entier est celui de Tom Holland et Zendaya. Mais ils n’étaient pas les premiers jeune amour qui a retenu l’attention du public. Il y a des années, ceux qui étaient à l’honneur n’étaient autres que Robert Pattinson Oui Kristen Stewart.

Aujourd’hui chacun d’eux connaît une réussite professionnelle digne d’applaudissements. Alors que l’acteur s’est présenté cette année comme la grande trouvaille de DC en se dirigeant homme chauve-sourisl’actrice a marqué un avant et un après dans sa carrière en incarnant Lady Di dans Spencer. Elle a même été considérée par l’Académie dans la catégorie de la meilleure actrice aux Oscars. Tous deux ont su se détacher du phénomène qui les a propulsés au rang d’adolescents il y a une dizaine d’années. Mais son histoire continue d’être tout aussi passionnante.

C’était en 2008 lors de sa création Crépuscule, le premier film de la saga qui a adapté les célèbres romans de Stephanie Meyer. Kristen était chargée de personnifier Beau cygnetandis que Robert a donné vie Edward Cullen, le vampire qui continue de parler à ce jour. Leur romance ne s’est pas limitée à l’écran, puisque lorsque les caméras ont été éteintes, l’excellente chimie entre eux s’est poursuivie.

De l’équipe de production derrière le film, ils avaient été avertis de ne pas transformer la romance fictive en une relation réelle. Cependant, d’après les répétitions, on pouvait voir que les deux formaient le couple idéal. De cette façon, ils ont tourné les films qui ont achevé la célèbre saga que l’on peut apprécier aujourd’hui sur Netflix. Mais une fois les enregistrements de Nouvelle Lune (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn : 1ère partie (2011) Oui Aube naissante : 2e partie (2012)leur amour a aussi eu son point final.

C’est en 2012 que Kristen Stewart a commencé à se détacher du rôle renommé dans la franchise des vampires. En ce sens, il a joué Blanche-Neige et le chasseurjuste au moment où les rumeurs d’idylle avec le réalisateur du long métrage ont commencé, Rupert Sander. Non seulement cela! De plus, des images ont été publiées où on les voyait s’embrasser, alors qu’elle entretenait toujours son lien avec Robert Pattinson. Deux jours avant la publication des photos, le couple a continué comme si de rien n’était.

Les protagonistes de Crépuscule Ils ont été montrés ensemble à un rendez-vous à Los Angeles, puis ont traversé les Teen Choice Awards en se tenant la main. Mais lorsque les images sont apparues, il y a eu une rupture dans leur relation. Le cinéaste a présenté ses excuses à sa femme et à ses enfants, et Stewart a publié une déclaration exprimant ses regrets pour la douleur qu’il avait causée à son partenaire. À cette époque, il a été révélé que Pattinson traversait une dépression à la suite d’une infidélité. Et bien qu’ils aient essayé de réparer leur relation, la vérité est qu’en mai 2013, ils ont marqué la fin de leur relation amoureuse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂