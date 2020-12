Elizabeth Taylor inventée pour avoir pris Eddie Fisher de Debbie Reynolds lors de cet événement tragique

Debbie Reynolds et Elizabeth Taylor avaient une amitié étroite. En tant que deux des acteurs les plus importants d’Hollywood, ils ont souvent passé du temps ensemble dans les années 1950. Leur relation est devenue plus intime lorsque les femmes ont épousé respectivement les meilleurs amis Eddie Fisher et Michael Todd.

Après la mort de Todd en 1958, Fisher a quitté Reynolds pour réconforter Taylor. L’acte a abouti à l’un des plus grands scandales du vieux Hollywood et a ruiné l’amitié de Reynolds et Taylor.

Debbie Reynolds et Elizabeth Taylor sont allées au lycée ensemble

Reynolds et Taylor ont tous deux signé un contrat avec les studios Metro Goldwyn-Mayer (MGM) lorsqu’ils étaient adolescents. Dans une interview avec People, Reynolds a expliqué que sa carrière avait commencé après que Taylor était déjà une star. le chanter sous la pluie l’acteur se souvenait être heureux d’être dans la même pièce que Taylor à l’époque.

«Je suis allé à la MGM quand j’avais environ 17 ans, et Liz y était aussi, mais elle était déjà une star», a déclaré Reynolds, juste un an avant sa mort. «Nous sommes allés à l’école ensemble sur le terrain, quand elle était entre deux films. J’étais juste un débutant, et elle et moi n’étions pas du tout semblables, mais nous nous entendions très bien parce que j’étais émerveillée d’aller à l’école avec Elizabeth Taylor. Et si quelqu’un disait que non, alors ils mentaient. Ou aveugle.

Après avoir fréquenté l’école secondaire ensemble, Reynolds et Taylor sont devenus des amis proches. Bien que le couple ait toujours eu une bonne relation, Reynolds a déclaré que leurs différences marquées sont rapidement devenues évidentes. Dans une interview avec The Express, elle a déclaré que Taylor parlait ouvertement de sexe.

«Je n’ai jamais été une reine du sexe dans la vraie vie et je n’ai jamais été poursuivie par les hommes», a déclaré Reynolds. «J’étais amie avec Elizabeth Taylor, Ava Gardner et Lana Turner, et elles avaient envie et aimaient le sexe et en parlaient. C’étaient des femmes très sensuelles, désireuses de passion.

Le triangle amoureux entre Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor et Eddie Fisher

La vie de Taylor et Reynolds s’est encore plus entrelacée en 1957. Cléopâtre star a épousé son troisième mari, Mike Todd, cette année-là. Reynolds avait déjà épousé Fisher en 1955, et le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, Carrie Fisher. Lorsque le moment est venu pour le mariage de Taylor, Reynolds a agi en tant que matrone d’honneur. Fisher était le témoin de Todd.

Pendant le mariage de Taylor avec Todd, elle et Reynolds étaient inséparables. Les étoiles étaient si proches que lorsque Todd est mort dans un accident d’avion en 1958, Reynolds s’est occupé des enfants de Taylor. Elle a également suggéré à Fisher de vérifier Taylor pendant qu’elle pleurait son mari. Bientôt, Fisher a informé Reynolds que lui et Taylor formaient un couple. Après un an de séparation, Reynolds a accepté de divorcer de Fisher. Leur divorce a pris fin le 12 mai 1959. Fisher a épousé Taylor le même jour.

Elizabeth Taylor s’est excusée d’avoir pris Eddie Fisher de Debbie Reynolds

Bien que les actions de Taylor aient poussé Reynolds à divorcer de Fisher, le Insubmersible Molly Brown L’acteur n’a jamais blâmé son amie pour le scandale. Elle a partagé qu’elle savait de quoi Fisher était capable et ne pensait pas que Taylor l’avait volé.

Taylor, cependant, se serait senti coupable de l’épreuve des décennies plus tard. Dans ses mémoires de 2018, Mes filles: une vie avec Carrie et Debbie, Todd Fisher a déclaré que Taylor s’était excusée pour son rôle dans le divorce de Reynolds le 11 septembre 2001. Les deux acteurs se trouvaient à New York pour un concert de Michael Jackson la veille. Reynolds était bloquée dans sa chambre d’hôtel lorsque Taylor a suggéré qu’ils restent ensemble. Plusieurs jours plus tard, Taylor a piloté Reynolds dans un avion privé afin qu’elle puisse se produire en Californie. Quand elle est arrivée à son spectacle, Reynolds a félicité Taylor pour sa prévenance, par Good Housekeeping.

«Je suppose que cela compense le truc d’Eddie», a plaisanté Reynolds sur scène, mentionnant Taylor.