Il s’agit du Sagem MC 959 ID, le premier téléphone mobile au monde doté d’un lecteur d’empreintes digitales lancé il y a 22 ans

in

Le Sagem MC 959 ID était un mobile apparemment normal, mais il cachait un secret sous la forme d’un lecteur d’empreintes digitales.

C’était l’année 2020 quand le Sagem MC 959 ID est arrivé sur le marché, un mobile apparemment normal, mais qui cachait un secret qui nous ferait nous en souvenir comme une légende 22 ans plus tard. Pour trouver ce composant secret, nous n’avions qu’à regarder à l’arrière, car c’est là que le lecteur d’empreintes digitales a été localisé du Sagem MC 959 ID.

oui c’est le premier téléphone portable de l’histoire avec un lecteur d’empreintes digitales, un système très utile pour déverrouiller le terminal en un clin d’œil. Cela fait 22 ans depuis son lancement et le lecteur d’empreintes digitales est déjà un élément courant dans les smartphones. Ensuite, on se souvient du mythique Sagem MC 959 ID et ses principales caractéristiques.

Sagem MC 959 ID, le premier téléphone mobile avec lecteur d’empreintes digitales

De nos jours, il est très simple de trouver des téléphones portables avec un lecteur d’empreintes digitales, c’est un élément que l’on peut retrouver dans la plupart des smartphones. Cependant, comme prévu, ce composant n’était pas courant il y a quelques décenniesa été introduit au fil des ans.

Pour cette raison, nous souhaitons dans cet article donner au Sagem MC 959 ID la place qu’il mérite, qui peut se targuer d’être le premier téléphone de l’histoire à s’équiper d’un capteur d’empreintes digitales. Si nous analysons sa conception, nous voyons que C’était un mobile typique de l’époque, avec la petite antenne en haut, un corps assez épais (18 millimètres) et un couvercle pour cacher le clavier.

Les meilleurs téléphones Samsung avec capteur d’empreintes digitales

Ce téléphone avait une taille d’écran jusqu’à 7 lignes, haut-parleur, calculatrice et convertisseur de devises. Aussi, j’avais Connectivité 2G, espace pour jusqu’à 250 contacts dans le répertoire et SMS. Bref, il avait tout ce qu’on pouvait attendre d’un mobile de l’an 2000, ou presque.

Ce Sagem MC 959 ID est entré dans l’histoire pour l’élément qu’il avait à l’arrière, en plein milieu. Était une sorte de puce dorée qui a servi à déverrouiller rapidement le terminal. Comment? Juste en plaçant votre doigt. Exactement, c’était un capteur qui reconnaît l’empreinte digitaleservait d’élément de sécurité biométrique.

Le Sagem MC 959 ID a été le premier mobile à disposer d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Étant situé à l’arrière, l’utilisateur peut positionnez confortablement l’index lorsque vous décrochez le téléphone. Cet endroit a été très commun jusqu’à il y a quelques mois, bien que maintenant il soit plus courant que le lecteur soit situé sur le bouton d’alimentation sur le côté droit ou sur l’écran lui-même.

Si vous aviez ce mobile, vous vous en souvenez sûrement avec une affection particulière. Sans doute mérite une place parmi les téléphones mythiques de l’histoireavec la reconnaissance correspondante au fabricant pour avoir introduit pour la première fois un composant aussi important et utile aujourd’hui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂