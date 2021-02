« WandaVision »: Wanda a tué l’apiculteur? C’est ce qu’on sait

Épisode 4 de « WandaVisionCommence enfin à divulguer certains des secrets révélés tout au long du premier lot d’épisodes de la série. Parmi eux, il y a plus d’informations sur le sinistre apiculteur dans l’épisode 2 de « WandaVisionCe qui semblait étrangement hors de propos à Westview.

Les trois premiers épisodes de la série Studios Marvel montrer Wanda Oui Vision dans une réalité idyllique basée sur sitcoms. Mais à l’occasion, des étrangers font leur chemin dans la bulle, et l’apiculteur en était un exemple, attendez tout aussi étrange pour ses protagonistes que pour les téléspectateurs

La épisode 2 s’est terminée avec le couple célébrant doucement la grossesse soudaine de Wanda, mais le moment de tendresse est interrompu par un homme mystérieux en costume d’apiculteur monter un égout. Alors que l’apiculteur était probablement un clin d’œil au OBJECTIF de Merveille, la vérité est que cela signifiait autre chose.

C’était une indication que des choses dans lesquelles le monde extérieur n’avait pas sa place Westview, mais semblent piégés dans une réalité alternative qui a créé Wanda. Le plus étrange de tout, c’est qu’on ne lui a jamais montré ce qui lui était arrivé après avoir été ‘découvert». ¿Est-ce que Wanda l’a tué? C’est ce que l’on sait.

WANDA A-T-IL TUÉ L’APICULTEUR DE L’ÉPISODE 2 DE «WANDAVISION»?

L’apiculteur avait le logo SWORD sur son costume (Photo: Disney Plus)

L’apiculteur a offert un premier regard sur le pépin dans la réalité modifiée de Wanda, mais rien n’a été confirmé avant Chapitre 4. Initialement raconté du point de vue de Monica Rambeau, qui est revenu cinq ans après avoir été transformé en poussière par le claquement de Thanos, cet épisode explique comment Monica a pu entrer dans le monde fantastique de Sorcière écarlate.

Il s’avère qu’elle a été envoyée par ÉPÉE pour aider l’agent FBI Jimmy Woo, qui recherchait un témoin disparu qui aurait été établi en Westview. Après quoi Wanda a pris le contrôle de la ville, s’est effacé des souvenirs de quiconque à l’extérieur Westview.

Alors que je regardais le champ d’énergie qui bordait la ville, Monica a été accidentellement aspiré à l’intérieur et est devenu « Géraldine«Dans la réalité de poche. À partir de là, Courtiser, ÉPÉE et finalement, Darcy Lewis Ils ont travaillé doublement dur pour aller au fond du mystère.

Wanda déforme la réalité pour que Vision ne voie pas l’apiculteur (Photo: Disney Plus)

L’épisode expliquait également d’où venait l’apiculteur et qui il était vraiment. Comme le logo de ÉPÉE, est un agent de l’organisation envoyé après la disparition de Monica. Comme vous vous en souvenez, après son arrivée distraite Wanda Oui Vision de la grossesse, Sorcière écarlate il a manipulé le temps et modifié le cours des événements pour que son attention ne soit pas détournée.

Cependant, depuis que cela s’est produit, le apiculteur n’a pas été revu dans l’émission, et avec Monica violemment expulsé après Wanda Elle a découvert qu’elle était une infiltrée, le grand mystère qui reste est ce qui est exactement arrivé à l’apiculteur. La Sorcière écarlate Je savais aussi qu’il venait du monde extérieur, alorspourquoi tu ne l’as pas sorti de ta réalité?

Considérant qu’il semble avoir disparu, il est possible que Wanda l’a tué, intentionnellement ou non, quand il a remonté le temps et changé sa réalité à la décennie de 1970. Compte tenu de la réaction de Wanda en réalisant que Géraldine C’était du monde extérieur, il n’est pas impossible d’imaginer que cela aurait pu faire quelque chose d’encore pire à l’apiculteur.

Parmi les commentaires récents de Elizabeth Olsen et ce qui a été révélé dans « WandaVisionJusqu’à présent, il est clair que son personnage est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver le fantasme qu’elle a créé. Westview. Cela le rend beaucoup plus dangereux étant donné qu’il a la capacité de déformer la réalité.

Même si Wanda n’a pas fait de mal à l’apiculteur au départ, la capacité de Monica infiltrer sa réalité de poche l’a peut-être effrayée, la poussant à rechercher l’autre envahisseur et à s’assurer qu’il ne menace pas son monde fantastique. On ne sait pas si « WandaVisionMontrera à nouveau l’apiculteur à ce stade, mais les aperçus de la série ont révélé qu’elle figurera Westview dans le futur.

Il peut être révélé que, comme Monica, il a simplement supposé qu’une personne différente s’adapte à la fausse réalité de Sorcière écarlate. Sinon, si vous êtes toujours là et que vous avez retrouvé certains de vos souvenirs, vous pourriez contribuer à essayer de ÉPÉE pour se rapprocher de Wanda et arrêter tout ce qu’elle fait.