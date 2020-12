Notes de mise à jour de Fortnite Saison 5 – Date de sortie, temps d’arrêt du serveur

Maintenant que Galactus a été vaincu, il est temps que les choses reviennent à la normale dans Fortnite. Eh bien, je ne pense pas que quoi que ce soit soit normal dans l’univers Fortnite, alors attendez-vous à ce que des choses farfelues se déroulent dans la nouvelle saison du jeu. Bien que nous sachions quelle sera la peau secrète du nouveau Battle Pass, nous ne le faisons pas. Je ne sais pas grand-chose de ce qui va se passer en ce qui concerne la carte et les éléments ajoutés au jeu. Nous nous attendons à ce que la saison soit relativement propre en termes de croisements, mais vous ne savez jamais quels partenariats sortiront de la menuiserie !

Mettre à jour la date et l’heure de sortie

le Le patch de la saison 5 de Fortnite sera publié le 2 décembre à 4 h HE (9 h UTC). Il s’agirait d’un patch plus gros que la normale pour la Nintendo Switch et le PC. Donc, si vous êtes l’une de ces plates-formes, assurez-vous de libérer de l’espace sur votre disque dur.

Temps d’arrêt du serveur

Le temps d’arrêt du patch a commencé juste après la fin de l’événement. Le jeu est en cours de préparation pour la nouvelle saison, le nouveau patch n’a donc pas encore été publié. Cela commencera à minuit HE et prendrait 2 heures. Il est possible qu’il y ait des retards, donc je n’espérerais pas que le jeu soit jouable exactement à 4 heures du matin.

Spéculation non confirmée, fuites et teasers

Il semble qu’Epic envoie des teasers de toutes sortes via ses canaux de médias sociaux. Une fois que vous avez répondu à un Tweet avec un hashtag, vous recevrez le teaser suivant. Le personnage qui raconte se trouve dans une sorte de zone de jungle, ce qui indique la probabilité qu’un nouveau biome de jungle soit inclus sur la carte. Le personnage recherche un personnage nommé Maeve (l’orthographe est inconnue). Elle serait une métamorphose, avec des formes telles qu’un requin et une harpie. Le troisième est inconnu, car personne n’a vécu assez longtemps pour en parler!

Plus de ces teasers seront publiés au fil de la journée!

La grande fuite jusqu’à présent pour la saison 5 a été Le mandalorien et l’enfant (Baby Yoda) fera partie du Battle Pass. Vous pouvez évidemment également voir qu’il y a deux autres peaux sur la photo, l’une d’une femme avec une armure rose qui sera probablement la peau de niveau 1 qui peut être personnalisée, et une pile de peau de crêpes qui a été généreusement arrosée de sirop!

Nous ajouterons tous les produits cosmétiques du Battle Pass tels qu’ils sont connus dans notre article Fortnite Season 5 Skins.

Correctifs du correctif Fortnite Saison 5

Ceux-ci ont été tirés du Trello qui affichent tous les éléments sur lesquels Epic travaille en termes de bugs. Il n’y a pas grand-chose ici en termes de correctifs, car ils semblent avoir écrasé la plupart de ce qui était exceptionnel au cours de la dernière saison. Vous verrez à coup sûr de nouveaux problèmes apparaître lors de la transition vers la saison 5. Voici quelques problèmes qui vont être corrigés et qui sont actuellement à l’étude.