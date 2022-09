L’UE propose une loi sur la réparation des smartphones pour étendre la convivialité des appareils, un groupe commercial soutenu par Apple s’y oppose

2 septembre 2022 16:19:30 IST

Il semble que les législateurs de l’Union européenne en aient assez des manigances et du greenwashing de Big Tech. Les législateurs de l’UE proposent un nouvel ensemble de lois et de législations qui prolongeraient la durée de vie des smartphones et ne se retrouveraient pas dans une benne à ordures ou un centre de recyclage dans quelques années.

Alors que les écologistes et les utilisateurs réguliers voient cela comme un groupe de bienvenue, une association professionnelle soutenue par Apple, Samsung et un groupe d’autres fabricants de smartphones s’y oppose.

La loi vise à réduire les déchets électriques dans le cadre d’un programme de protection de l’environnement. Cet objectif serait atteint car, en vertu de cette nouvelle législation, les fabricants de smartphones seraient tenus de mettre à disposition au moins 15 pièces détachées clés pendant cinq ans à compter du lancement d’un téléphone, afin que les appareils ne soient pas mis au rebut quelques années après leur achat, juste parce qu’une partie de celui-ci a mal fonctionné.

La législation proposée stipule également que les batteries des smartphones doivent respecter certains seuils d’efficacité et d’endurance. Les batteries doivent survivre à au moins 500 charges complètes sans se détériorer à moins de 83 % de leur capacité.

De plus, les fabricants de smartphones doivent également afficher une étiquette d’efficacité énergétique sur leurs appareils qui indiquera l’endurance de la batterie et d’autres caractéristiques telles que la résistance aux chutes.

Une association professionnelle appelée Digital Europe s’oppose à la législation proposée. Ses membres incluent Apple, Google, Huawei, LG, Oppo, Samsung, Xiaomi et d’autres fabricants de smartphones. Selon Digital Europe, loin de réduire les déchets, l’obligation de produire les pièces détachées en créerait.

Ils disent que la législation compliquerait également la tâche des petites entreprises, qui auraient du mal à faire face aux coûts des nouvelles exigences, ce qui pourrait rendre les smartphones moins abordables. Cela pourrait également rendre moins économique la production de modèles à très bas coût.

Apple est impliqué dans un bras de fer majeur avec Droit de réparation des militants aux États-Unis, qui exigent que les entreprises technologiques laissent les utilisateurs entretenir leurs propres appareils et les réparer. Les militants du droit à la réparation exigent également que les schémas de réparation et les pièces de rechange soient facilement accessibles aux entreprises de réparation indépendantes et aux particuliers qui souhaitent réparer leurs propres appareils. Apple a fait des déclarations ridicules contre le droit à la réparation.

Bien qu’Apple ait essayé de les apaiser en introduisant un programme de réparation en libre-service qui met à disposition des pièces de rechange, prête des outils et fournit des guides de réparation, Apple maintient que la réparation la plus sûre et la plus fiable est réalisée via un Apple Store ou l’un des milliers d’Apple Authorized. Fournisseurs de services et réparateurs indépendants.

Mais le plus souvent, les réparateurs indépendants se sont plaints du fait qu’ils sont souvent traités très différemment des prestataires de services agréés et qu’ils doivent signer des NDA et d’autres contrats insensés. Les réparateurs indépendants ont également affirmé que souvent, ils ne sont même pas autorisés à commander certaines des pièces dont ils auraient besoin pour effectuer des travaux de réparation.

Quant aux Apple Stores et aux fournisseurs de services agréés, le plus souvent, ils facturent des frais et une majoration exorbitants sur les pièces qui rendent la réparation de l’appareil peu rentable. De plus, le plus souvent, les militants du droit à la réparation ont observé que les employés de l’Apple Store et ceux des fournisseurs de services agréés d’Apple poussent les clients à acheter un nouvel appareil, au lieu de faire réparer leurs produits endommagés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂