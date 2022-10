RIPD 2: Rise of the Damned Trailer trouve Jeffrey Donovan prenant le relais de Jeff Bridges pour Comic Book Prequel

La première bande-annonce de la suite surprise du film de bande dessinée de 2013 RIPD, RIPD 2 : Le Soulèvement des Damnésrévèle Avis de brûlure et Fargo étoile Jeffrey Donovan en tant que Roicephus « Roy » Pulsipher plus jeune (mais toujours mort). Publiée avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures All-Access, la séquence taquine l’histoire préquelle du shérif Roy, un personnage décrit dans la première sortie par Jeff Bridges. Découvrez la bande-annonce de RIPD 2: Rise of the Damned ci-dessous.





Parallèlement aux premières images de RIPD 2 : Le Soulèvement des Damnésil est également révélé que la préquelle de la bande dessinée débarquera sur Digital, Blu-ray & DVD le 15 novembre 2022. Si la bande-annonce ne suffit pas à vous exciter pour le RIPD 2 : Le Soulèvement des DamnésUniversal Pictures a publié les premières minutes du film sur son site Web.

FILM VIDÉO DU JOUR

RIPD 2 : Le Soulèvement des Damnés commence avec le Far West qui est allé en enfer, littéralement. Le meilleur espoir au monde d’être sauvé réside dans les mains du shérif Roy Pulsipher (Jeffrey Donovan) alors qu’il devient le nouvel officier du département Rest In Peace (RIPD) qui applique les lois de l’au-delà. Si le Far West était sauvage de son vivant, attendez que Roy voie à quel point cela devient bizarre une fois qu’il est mort.

Roy pensait que rejoindre le RIPD lui donnerait une chance de revoir sa fille et de résoudre le mystère de son meurtre. Au lieu de cela, il a ses étuis pleins de ravages et de feu de l’enfer lorsqu’il a pour mission d’empêcher un démon dangereux d’ouvrir un portail vers le monde souterrain. Le sort des vivants et des morts dépend désormais de Roy et de sa partenaire Jeanne (Penelope Mitchell), une mystérieuse épéiste, alors que les cow-boys s’affrontent avec des créatures et que la folie des morts-vivants déclenche un chaos apocalyptique.

Réalisé par Paul Leyde (Nettoyeurs, combat de poussins) et d’un scénario qu’il a écrit avec Andrew Klein (MacGyver), RIPD 2 : Le Soulèvement des Damnés met en vedette Jeffrey Donovan dans le rôle du shérif Roy Pulsipher aux côtés de Richard Fleeshman, Jake Choi, Kerry Knuppe, Tilly Keeper et Penelope Mitchell.





RIPD 2: Rise of the Damned est une préquelle à une bombe au box-office de 2013

Images universelles

La préquelle de RIPD a été annoncé plus tôt cette année, le projet étant né à la suite d’une bombe au box-office de 2013. Avec Ryan Reynolds et Jeff Bridges, le premier RIPD commence lorsque Nick Walker de Reynolds, un détective du département de police de Boston, se retrouve décédé et enrôlé par le département Rest in Peace, une police légendaire de morts-vivants chargée de trouver des esprits monstrueux déguisés en gens ordinaires. En partenariat avec l’homme de loi vétéran Roy Pulsifer, joué par un jeu Jeff Bridges, la paire dépareillée découvre bientôt un complot qui pourrait mettre fin à toute vie.

Une préquelle à RIPD a été une surprise pour, eh bien, tout le monde vraiment, en raison de la première sortie ne rapportant que 78 millions de dollars sur un budget de 130 millions de dollars et des critiques vicieuses de la part des critiques et du public. RIPD se situe actuellement à seulement 12% sur Rotten Tomatoes, avec un score d’audience de 38%, et n’a gagné que 5,6 / 10 sur IMDb.

Voilà en espérant que RIPD 2 : Le Soulèvement des Damnés s’en tirera mieux que son prédécesseur.